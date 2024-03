Neues aus der Molkereibranche : Kühlschrankfreshe Käsenews

Osterüberraschungen aus der Mopro (Molkereiproduktion): Die Fachwelt jubelt in wohlgesetzten Worten über Ziegenkäse mit Algen und Mini-Mozzarellas.

Was macht ihr mit der weißen Kugel, wenn ihr den Mozzarella getrunken habt? Ha! Ein Klassiker, erst neulich wieder im Internet entdeckt. Kein Witz sind hingegen die „Kuuuhlen Kugeln“, die dieser Tage auf den Markt kommen. Schnittfeste 1-Gramm-Mozzarellas ohne Lake, die Zielgruppe (Kinder) wird durch den pfiffigen Namen sowie eine Kuh mit Sonnenbrille auf der Verpackung adressiert.

Woher ich das weiß? Natürlich von der Webseite des Fachmagazins Milch-Marketing, die zusammen mit dem Schwestermedium ­moproweb.de mein erster Anlaufpunkt für alles Wissenswerte rund um Käse, Joghurt, Quark, Butter, Milch und Co ist – der Mopro, sprich: Molkereiprodukte (nicht zu verwechseln mit Troso, dem Trockensortiment).

Zu den brandheißen beziehungsweise kühlschrankfreshen News der vergangenen Wochen gehören: Emmi feiert den 20. Geburtstag seines Caffè Latte, einst Europas erster Ready-to-drink-Coffee aus dem Kühlregal („Kalter Kaffee heizt die Absätze an“). Die traditionelle Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen ist ab sofort landwirtschaftliches Weltkulturerbe. Auch die aktuellen Essempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind Thema („Das wird nicht jedem schmecken“).

Hinzu kommen allerlei neue Produkte und Verkaufsaktionen in der gelben (Käse) und der weißen Linie (alle weiteren Mopro). So überrascht die Molkerei Weihenstephan mit einer Osterdesignedition für ihre Verpackungen, bei Ehrmann ist die Sorte des Jahres 2024 da („Grand Dessert Typ Amarena Kirsch“) und der Schweizer Hersteller Fromi ist experimentell unterwegs und launcht sowohl einen Ziegenkäse mit Algen aus dem Ärmelkanal als auch den mit Hanfextrakten umhüllten „Cannalina“ von Käsedesigner Kevin Koch.

Das große Käse-Thekesterben

Herausgegeben wird Milch-Marketing vom B+L Verlag aus Hilden, der noch ein Bündel weiterer proteinreicher Medien im Portfolio hat, darunter fleischnet.de und kaeseweb.de mit dem ihm angeschlossenen Printmagazin Käse-Theke. In dessen neuester Ausgabe findet sich ein großes Special zur bisher offenbar krass unterschätzten Verkostungskombination Käse plus Kaffee beziehungsweise Käse plus Tee.

Im Editorial knöpft sich wiederum Chefredakteur Thorsten Witteriede all jene vor, die das große Thekensterben ausrufen wollen. „Ja, die Zahl der Käsetheken ist auf rund 11.000 gesunken“, räumt er ein, doch „seien wir doch mal ehrlich: Bestehende Märkte, welche die Cabrio-Theken forcieren und Bedienungstheken zurückfahren, haben die Theke innerhalb einer Frischestrategie ohnehin nicht verstanden.“

Das sitzt! Und ist, anders als der Beginn dieser Kolumne, bitterernst gemeint.