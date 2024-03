Neues Spotify-Feature „Track Tarot“ : Hex hex, zeig mir neue Tracks!

Der Streamingdienst beantwortet mit „Track Tarot“ große und kleine Fragen. Das Feature sollte man aber nicht zu ernst nehmen.

Werden Roboter die Weltherrschaft übernehmen? Werde ich den Satz des Pythagoras vergessen? Soll ich heute Abend aus­gehen? Antworten auf viele lebenswichtigen Fragen kann man jetzt auf der Streaming-Plattform Spotify suchen.

„Track Tarot“, oder im Englischen „Song Psychic“, ist eine neue Spielerei von Spotify, bei der man Musik entdecken kann. Das Feature ist wie „Spotify Wrapped“, die alljährliche Analyse zu den meistgehörten Songs, direkt in die App eingebaut.

Gibt man Track Tarot in die Suchleiste ein, erscheint ein Seite in grün-lila Schlieren mit neun Kategorien wie Karriere, Mittagessen oder Liebe. Zu mystischen Klängen kann man dann eine Frage aus einem vorgefertigten Katalog auswählen. Als Antwort erscheint ein Songtitel.

Jetzt oder nie

In Deutschland bekommt man leider nur deutsche Songs als Antworten. Besonders aussagekräftig sind die zufällig ausgewählten Titel dabei nicht, so kommt etwa auf die Frage „Verwende ich zu viele Ausrufezeichen in meinen Mails?“ die Antwort: „Jetzt oder nie“ von Helene Fischer!!

Für wen das neue Feature hauptsächlich gedacht ist, zeigt die großangelegte Werbeaktion auf Instagram und Tiktok. In­flu­en­ce­r*in­nen wie die diehuepsche und Marie Joan werben für Track Tarot. Vor allem während der Coronapandemie nahm die Sinnsuche auf sozialen Medien unter jungen Menschen zu. Mit Kaffeesatzlesen, Tarotkartenlegen und anderem Zauber lässt sich online sogar Geld machen. Gefährlich wird dieser Trend dann, wenn man auf wichtige Fragen, zum Beispiel zu mentaler Gesundheit, lieber auf seinen Guru vertraut als etwa auf eine Ärztin.

Spotify weist deshalb im Kleingedruckten darauf hin, dass spirituelle Kräfte unzuverlässig seien und man deshalb die Antworten nicht zu ernst nehmen solle. Wie „Wrapped Up“ könnte „Track Tarot“ aber ein gelunger Zeitvertreib werden.