Neue Arte-Serie „Unschuldig“Bürokratie und Computerfehler

In Jo Hamiltons Gemischtwarenladen gibt es nicht nur Konserven. Er ist auch eine kleine Postfiliale. Britische Provinz eben. Ganz idyllisch, ganz einfach. Doch als die 50-Jährige ihre Abrechnung macht, wird ihr ein größerer Fehlbetrag angezeigt. Hat sie die Rentengelder falsch ausgezahlt? Oder stimmt etwas mit dem neuen, ohnehin überfordernden Abrechnungsprogramm Horizon nicht? Bei der Hotline bekommt sie gesagt, sie sei die Einzige mit dem Problem.

Aber „Unschuldig – Mr. Bates gegen die Post“ erzählt von einem der größten Justizskandale der jüngeren britischen Geschichte. Und in Wirklichkeit produziert das Ende der 90er Jahre eingeführte neue Computersystem der britischen Post Hunderte solcher Fehlbuchungen und Nachfragen.

Mehr als 3.500 Postmitarbeiter wurden wegen fehlerhafter Software fälschlich beschuldigt, Gelder veruntreut zu haben. Zwischen 1999 und 2015 kam es zu mehr als 700 Verurteilungen, mehr als 200 Menschen gingen sogar ins Gefängnis. Das betraf vor allem kleine Postfilialleiter wie die eingangs erwähnte Jo Hamilton (Monica Dolan). Und auch sie wurde wegen Betrugs und Unterschlagung verurteilt.

Eine erfolgreiche Kampagne

Erst als der titelgebende Alan ­Bates (Toby Jones) an die Presse geht und sich betroffene „Sub-Post-Master“ zusammentun, um aktiv zu werden, ändert sich etwas. In Großbritannien sorgte die im Original schon im Januar 2024 auf ITV ausgestrahlte Serie für großes Aufsehen, und kurze Zeit später kündigte Premierminister Rishi Sunak an, ein Gesetz einzubringen, das die Fehlurteile aufheben sollte.

die serie „Unschuldig – Mr. Bates gegen die Post“ vier Folgen in der Arte-Mediathek und am 27. 3. ab 21.45 Uhr auf Arte

Eindringlich werden die drastischen Konsequenzen des Royal-Mail-/Horizon-Skandals gezeigt. Biografien wurden zerstört, Menschen verloren ihre Arbeit, wurden angeklagt, erkrankten teils schwer, verloren ihre Ersparnisse, Ehen zerbrachen, vier Betroffene verübten Suizid.

Die Serie setzt auch die Halsstarrigkeit der Leitung der britischen Post in Szene, die keinerlei Fehler eingestehen will und so großen Schaden anrichtet. Wie sich herausstellte, erhielten Ermittler sogar Prämien, wenn sie Betroffene überführten. Es geht auch darum, wie erfolgreich eine Kampagne von unten Druck auf die Politik ausüben kann.

Empowernde Wirkung

Wobei es Jahre dauerte, bis wirklich etwas passierte. Die Behörde war beim Verschleppen der Aufklärung eben sehr erfolgreich und spielte immer wieder auf Zeit. Die für das Programm zuständige Firma Fujitsu zog sich ebenfalls erfolgreich aus der Verantwortung, sogar als ein Whistle­blower vor Gericht aussagte, dass Datenmanipulationen an den Terminals der Poststationen von außen möglich waren, was Postleitung wie Software­hersteller immer wieder bestritten. Als es vor Gericht für die Chefetage der Post dann doch eng wurde, behaupteten ihre Anwälte, der zuständige Richter sei befangen – ein entscheidender Moment in der Serie.

Die Klage verzögert sich, der Kampagne um Alan ­Bates geht das Geld aus und die Postmitarbeiter müssen sich wohl oder übel auf einen Vergleich einlassen. Nach jahrelangem, aufreibendem Kampf gegen die Bürokratie und einen dummen Computerfehler hat selbst dieser Moment des Triumphs einen faden Beigeschmack.

Doch auch wenn die Serie hin und wieder arg auf die Tränendrüsen drückt, hat der Vierteiler eine empowernde Wirkung und erzählt lebendig davon, wie Menschen, die sich zuvor noch nie politisch betätigt haben, erfolgreich eine Kampagne aus dem Boden stampfen und sich endlich zur Wehr setzen.