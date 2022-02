Nebenklägerin über Koblenzer Prozess: „Ich bin kein leidendes Opfer mehr“

Ruham Hawash, 34, ist Mitbegründerin und Leiterin des Vereins IMPACT Civil Society Research and Development in Berlin. Sie hat als staatenlose Palästinenserin bis 2012 in Syrien gelebt und dort an den Protesten gegen das Assad-Regime teilgenommen. Im März 2012 wurde sie verhaftet und in dem berüchtigten Folterknast Al Khatib in Damaskus inhaftiert. Ende 2012 kam sie nach Deutschland, inzwischen hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft.

Hawash war Nebenklägerin in dem Prozess gegen Anwar R. vor dem Koblenzer Oberlandesgericht. In Koblenz standen mit ihm und einem Mitangeklagten erstmals weltweit zwei Mitarbeiter des Assad-Regimes vor Gericht. Beide wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. R. wegen 27-fachen Mordes, Folter in mindestens 4.000 Fällen und Vergewaltigung. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.