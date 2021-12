Nachrichten in der Coronakrise : Weihnachten bitte zuhause bleiben

Der künftige Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) rät von Reisen an Weihnachten ab. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt nahezu unverändert hoch.

Hamburg erhöht Strafe für 3G-Verstoß in Bus und Bahn

Das Missachten der 3G-Corona-Regel im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) Hamburgs kostet von Mitte Dezember an 80 Euro Strafe. „Damit die 3G-Regel als zusätzliches Schutzinstrument wirken kann, ist es wichtig, dass sich alle daran halten“, erklärte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Sonntag. Mit der vom 13. Dezember an fälligen 80-Euro-Strafe solle verdeutlicht werden, „dass die Einhaltung der 3G-Regelung keine Empfehlung, sondern eine Pflicht ist“.

Bei wiederholt festgestellter Missachtung der 3G-Regelung kann den Angaben zufolge zusätzlich zur Vertragsstrafe ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro erhoben werden. Bislang hätten sich bei Kontrollen der Hochbahn- und S-Bahn-Wache sowie der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) jedoch rund 95 Prozent der Fahrgäste an die 3G-Regelung gehalten. Nach Angaben der Verkehrsbehörde ist Hamburg das bislang einzige Bundesland, das eine zusätzliche Vertragsstrafe einführt. (dpa)

Journalist von Quer­den­ke­r:in­nen attackiert

Trotz Verbots haben sich am Samstag mehrere hundert Anhänger der Querdenken-Szene in Berlin versammelt. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Sonntag, dass dabei auch ein Journalist attackiert worden sei. Laut Eigenbericht handelt es sich um einen Mitarbeiter des Tagesspiegels.

Ein Demonstrant soll laut Polizei versucht haben, dem Journalisten das Mobiltelefon zu entreißen. Als dieser das Handy zurückforderte, sei es zu einer Rangelei gekommen. Der Angreifer wurde laut Polizei vorübergehend festgenommen.

Die Berliner Versammlungsbehörde hatte die für Samstag geplante Querdenker-Demonstration verboten und dies mit zu erwartenden Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln begründet. (epd)

Inzidenz nahezu unverändert hoch

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 42.055 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2.346 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 44.401 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt lau RKI minimal auf 439,2 von 442,7 am Vortag. Sie verweilt nun wie schon seit einer Woche nahezu konstant auf einem Hochplateau.

94 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 103.040. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,1 Millionen Corona-Tests positiv aus. (rtr/taz)

FDP rät: Weihnachten zuhause bleiben

Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) empfiehlt den Deutschen an Weihnachten auf Reisen zu verzichten. „Der Winter 2021 wird dramatischer als der Winter 2020,“ sagt er der „Bild am Sonntag“, einem Vorabbericht zufolge. „In der aktuellen Situation scheint es sinnvoller, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und keine größeren Reisen durchs Land zu planen.“ Zudem prüfe man alle Mittel im Rahmen der Verfassung, um der Pandemie schnellstmöglich Einhalt zu gebieten, inklusive einer Impfpflicht. (rtr)

Polen und Schweiz jetzt Hochrisikogebiete

Seit Mitternacht gelten Polen und die Schweiz wie schon fast 60 weitere Staaten als Hochrisikogebiete für eine Corona-Ansteckung. Die Einstufung nahm die Bundesregierung am Freitag vor. Das erschwert die Einreise aus diesem Ländern – auch für Deutsche, die von einem Geschäfts-, Familien- oder Urlaubsaufenthalt zurückkehren. Neu auf der Liste sind auch Liechtenstein, Jordanien und Mauritius. Schon vorher standen darauf die deutschen Nachbarländer Niederlande, Belgien, Österreich und Tschechien.

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Man kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Die Bundesregierung will damit auch angesichts der neuen Virusvariante Omikron die Ausbreitung des Virus verhindern. (dpa)

Grüne Jugend will Patentfreigabe

Die Grüne-Jugend-Sprecherin Sarah-Lee Heinrich drängt die Ampelkoalition, sich für eine Freigabe der Corona-Impfstoff-Patente einzusetzen. Angesichts des Auftretens der Corona-Virus-Mutation Omikron sei dies wichtiger als die Profitinteressen weniger Unternehmen, sagt sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge. Über 100 Staaten, darunter die USA, plädierten für diesen Weg. „Es wird Zeit, dass Deutschland und die EU die Blockadehaltung beenden und den Weg für eine global gerechte Pandemiebekämpfung freimachen.“ (rtr)

1.200 Impfpassfälschungen allein in NRW

Im Zusammenhang mit gefälschten Corona-Impfausweisen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit April in mehr als 1.200 Fällen ermittelt. Das teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) der Deutschen Presse-Agentur mit. In vielen Fällen versuchten Verdächtige, durch die Vorlage eines gefälschten Impfpasses in Apotheken oder Arztpraxen einen personalisierten QR-Code zu erhalten. Es gehe aber auch um das Ausstellen und Inverkehrbringen von Fälschungen.

Seit dem 24. November gilt nach Angaben des Sprechers bundesweit eine neue Rechtslage. Nach einer Änderung des Strafgesetzbuches drohen bei der unrichtigen Ausstellung von Impf- und Gesundheitszeugnissen oder deren Gebrauch nun Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

Seit Inkrafttreten der neuen Regelung hat das LKA bereits 188 Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen in NRW erfasst, die jetzt entsprechend geahndet werden. In sieben weiteren Fällen wurden Testzertifikate gefälscht. (dpa)

Studie belegt Nutzen von FFP2-Masken

FFP2-Masken bieten einen extrem hohen Schutz vor einer Corona-Infektion. Dabei kommt es aber auf die richtige Trageweise an, wie Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation nach einer Studie berichten. Wenn sich ein infizierter und ein gesunder Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr demnach auch nach 20 Minuten bei gut einem Promille (0,1 Prozent). Voraussetzung sei der korrekte Sitz der FFP2- oder KN95-Maske, schreibt das Team um Institutsdirektor Eberhard Bodenschatz in den „Proceedings“ der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften („PNAS“).

Bei schlecht sitzenden FFP2-Masken liege das Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund vier Prozent, berechnet das Team. Für optimalen Schutz muss der Nasenbügel demnach zu einem „abgerundeten W“ geformt werden, so dass er seitlich auf die Nasenflügel drückt. Bei OP-Masken reicht eine gute Passform noch, um die Infektionsgefahr auf maximal zehn Prozent zu senken. (dpa)