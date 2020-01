Nach dem Affenhausbrand in Krefeld

Tödliche Himmelsleuchten

Beim Brand im Krefelder Zoo kamen 30 Tiere um, Auslöser waren wohl sogenannte Himmelslaternen. Die möglichen Verursacher haben sich gemeldet.

BERLIN taz/dpa | Sie gelten als Glücksbringer und werden in China zu feierlichen Anlässen tausendfach gen Himmel geschickt: sogenannte Himmelslaternen, in denen eine brennende Paste die Luft erhitzt, wodurch die Laternen aus Reispapier wie Ballons in die Höhe steigen. Doch in der Silvesternacht brachten die romantischen Leuchten womöglich 30 Tieren im Zoo in Krefeld den Tod. Das Affenhaus brannte fast vollständig ab.

Laut Ermittlern gibt es Hinweise darauf, dass die chinesischen Himmelslaternen den Brand ausgelöst haben könnten. Die in Deutschland verbotenen Laternen seien in der Nähe des Zoos von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher auf einer Pressekonferenz am Neujahrstag im Krefelder Zoo.

Mittlerweile haben sich mögliche Verursacher des Brandes bei der Polizei gemeldet. „Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen“, erklärte die Polizei. Die Überprüfung der Angaben werde aber einige Zeit dauern.

Anwohner hatten die Feuerwehr um 0.38 Uhr in der Silvesternacht alarmiert. Bei deren Eintreffen stand das Affenhaus bereits voll in Brand. Der Zoo sprach von einer „unfassbaren Tragödie“. In dem Feuer kamen nach Angaben des Zoos fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen um, auch Flughunde und Vögel. Zwei Schimpansen überlebten den Brand leicht verletzt. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb von dem Feuer verschont.

Die preisgünstigen chinesischen Himmelslaternen sind über den Onlineversandhandel erhältlich. Dort gibt es aber den Hinweis, dass das Steigenlassen der Laternen in Deutschland nicht gestattet ist.