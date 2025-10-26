piwik no script img

Nach Protesten der FansBoateng hospitiert nicht beim FC Bayern

Es hagelte Proteste, und jetzt reagierten Spieler und Verein: Jérôme Boateng wird nicht beim FC Bayern hospitieren.

Jerome Boateng.
Haters gonna hate? Jerome B. muss woanders seine Resozialisierung suchen Foto: dpa
Andreas Rüttenauer

Von

Andreas Rüttenauer

Nun wird es also doch nichts mit einer Hospitanz von Jérôme Boateng beim FC Bayern München. Der Druck aus der aktiven Fanszene gegen die Anwesenheit des Ex-Bayernspielers auf dem Trainingsgelände war zu groß, um das Trainerpraktikum für Boateng, der 2024 wegen Körperverletzung gerichtlich verwarnt worden war, geräuschlos über die Bühne bringen zu können.

Lange hatte der Klub nichts gegen Boatengs Praktikum. Auch nachdem in der Südkurve der Bayern-Arena Transparente wie „Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein – kein Platz mehr für Boateng!“ zu sehen waren, sah der Klub zunächst keinen Grund, Boateng abzusagen.

Boateng selbst hat nun auf seinem Instagramaccount bekannt gemacht, dass doch nichts wird aus seiner Rückkehr ans Klubgelände der Bayern. Artig bedankte er sich bei der Klubführung für das Vertrauen, das man ihm entgegengebracht habe. Und bei den Fans bedankte er sich bei denen, die ihm ihre Unterstützung signalisiert haben. Die gibt es ja durchaus auch.

Der FC Bayern nahm ebenfalls Stellung: „In einem konstruktiven Austausch, den der FC Bayern und Jérôme Boateng in dieser Woche hatten, wurde entschieden, dass Jérôme Boateng nicht beim FC Bayern hospitieren wird. Jérôme fühlt sich dem FC Bayern sehr verbunden und möchte nicht, dass der FC Bayern aufgrund der aktuellen kontroversen Diskussion um seine Person Schaden nimmt.“ Auf die Frage, wie der Klub grundsätzlich zu den Forderungen der kritischen Fanszene steht, gibt das Statement keine Antwort. Das darf man durchaus als vielsagend bezeichnen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Jerome Boateng #FC Bayern München #Sexualstraftäter #Resozialisierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Sandro Wagner.
Trainerkarussel in der Bundesliga Die oder der Nächste dann, bitte
Kolumne Press-Schlag von Bernd Müllender

Der Bundesligazirkus spielt verrückt: Schon wieder musste kein Übungsleiter entlassen werden! Ein kleiner Rückblick auf den 8. Spieltag.

Boateng beim Aufwärmen auf einem älteren Foto im Bayern-Trikot
Ex-Fußballer Jérôme Boateng So viele gute Freunde

Vincent Kompany bietet seinem „guten Freund“ Boateng eine Hospitation beim FC Bayern. Die großen Player geben sich von den Gewaltvorwürfen ungerührt.

Von Alina Schwermer
Boateng und Lindemann grinsen breit
Jérôme Boateng und Till Lindemann Verbrüderung gegen MeToo
Kommentar von Leyla Roos

Der Fußballer Jérôme Boateng und der Sänger Till Lindemann senden vergiftete Ostergrüße. Sie inszenieren sich als Opfer der Berichterstattung.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Debatte um Kanzler-Aussagen Hinter dem Stadtbild
3
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
4
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
5
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer
6
Aktivismus, Kunst und Selbstinszenierung Milo-Rau-Dämmerung in Wien