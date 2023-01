Nach Korruptionsskandal in Vietnam : Staatspräsident tritt zurück

Staatspräsident Nguyen Juan Phuc erklärt seinen Rücktritt. Das Parlament muss ihn nun entlassen, bereits am Mittwoch könnte ein Nachfolger feststehen.

BERLIN taz | Vietnams Staatspräsident Nguyen Xuan Phuc hat seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern erklärt. Am Dienstag nahm zunächst das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in einer eilig einberufenen Sondersitzung das Rücktrittsgesuch des 68-Jährigen von seinen Parteiämtern an. Von seiner Funktion als Staatsoberhaupt müsste ihn das Parlament entlasten. Es kursieren Gerüchte in Hanoi, dass bereits für Mittwoch eine Sonder-Parlamentssitzung anberaumt sei mit der Wahl eines Nachfolgers. Offiziell bestätigt ist das nicht.

„So viel Hektik bei einem Politikerrücktritt gab es noch nie“, sagt ein politischer Beobachter, der ungenannt bleiben will, der taz. Denn in Vietnam sind gerade Ferien zum fernöstlichen Neujahrsfest. Die Bürger bereiten das wichtigste Fest des Jahres vor, das in der Familie begangen wird. Die Politik sollte da eigentlich ruhen. In dieser Woche solche Sondersitzungen anzusetzen, wäre etwa so merkwürdig, als würde in Deutschland eine Partei zwischen Weihnachten und Silvester einen Sonderparteitag einberufen und anschließend käme der Bundestag zusammen.

Die Merkwürdigkeit ist umso größer, weil erst vor drei bzw. einer Woche Sondersitzungen von Parteispitze und Parlament stattfanden, auf denen zwei stellvertretende Premierminister ihren Rücktritt erklärten. Damals waren die Rücktritte nicht begründet worden.

Phuc hat hingegen seinen Rücktritt begründet: Er erklärte, die politische Verantwortung für Korruptionshandlungen seiner Mitarbeiter im Zusammenhang mit Medizinprodukten zu übernehmen.