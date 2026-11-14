Wer sehen möchte, wie in Nürnberg besonders eifrig und vielfältig an den Terror des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) erinnert wird, der muss in die Scharrerstraße im Südosten der Stadt gehen. Wo der Imbissbetreiber İsmail Yaşar am 9. Juni 2005 vormittags in seinem Dönerstand erschossen wurde. Alle mochten ihn, heißt es heute noch, vor allem die Kinder in der Scharrerschule schräg gegenüber, denen er an heißen Sommertagen Eis spendierte.

Entsprechend erschüttert reagierten damals Schüler*innen auf den Mord, was heute noch zu sehen ist: Zwei ausgebleichte Schwarz-Weiß-Fotos des Opfers und quadratische Fliesen mit einem roten Herz, einer weißen Friedenstaube und handgeschriebenen Botschaften wie „Ich hoffe auf eine Welt, in der ich zwischen Menschen auch Menschlichkeit sehe“ hängen seit vielen Jahren am Drahtzaun vor dem Parkplatz, wo früher der Imbisskiosk stand.

Der Kiosk ist frühzeitig abgerissen worden, als die Ermittler noch von „Döner-Morden“ sprachen und rechtsextreme Hintergründe ausschlossen. In der Scharrerschule, die damals auch Yaşars Sohn in der achten Klasse besuchte, hielt man das von Anfang an für falsch. Daraus ist ein Gefühl von besonderer Verantwortlichkeit entstanden. „Es ist die Aufgabe der Schule, das Gedenken wachzuhalten“, sagt der Schulleiter, der Kunstaktionen, Mahnwachen oder Theaterprojekte zum Thema ausdrücklich unterstützt, die aus der Mittelschule nach draußen getragen werden.

Ein Steinwurf um die Ecke

Im Juni 2022 wurde der İsmail-Yaşar-Platz gegenüber der Schule eingeweiht. Was vor Ort verwundert: Die weiße Gedenktafel der Stadt Nürnberg steht einen Steinwurf um die Ecke, mit reichlich Abstand zum Tatort mit dem Gedenken am Zaun. Seit 2025 ist die Tafel mit einem QR-Code versehen, der zur Internetseite „Orte des Erinnerns“ für die NSU-Opfer führt.

Ähnliche Tafeln findet man am Eckhaus in der Südstadt, wo der Änderungsschneider Abdurrahim Özüdoğru am 13. Juni 2001 ermordet wurde, und am Rand der Straße in Langwasser, wo der Blumenhändler Enver Şimşek am 9. 9. 2000 das erste Todesopfer der NSU-Terroristen wurde. Nach ihm wurde im September 2021 eine asphaltierte Fläche benannt, auf der jedes Jahr am Jahrestag des Anschlags eine Gedenkveranstaltung mit Angehörigen stattfindet und nur noch selten Blumen verkauft werden.

Seitdem die kleine Grünfläche am İsmail-Yaşar-Platz im Frühjahr 2025 aufgemöbelt wurde, kommen häufiger Leute her. Eine Gruppe Männer mit Migrationshintergrund trifft sich hier öfters zum Plaudern bei einem Feierabendbier. Ein Mittdreißiger ist hier aufgewachsen und erinnert sich gut an den NSU-Mord, als er noch die Scharrerschule besuchte. Er habe beim netten Herrn Yaşar noch einen Döner gekauft, kurz darauf fielen die Schüsse. Dass vor Ort die Erinnerung daran hochgehalten wird, finden er und seine Kumpels gut.

Nicht so ganz verstehen können die Männer, warum außer einer Zeile auf dem Straßenschild direkt am Platz des Tatorts kein Bezug zum NSU-Mord zu finden ist. Zwischen den Sitzbänken steht vielmehr ein Gedenkstein mit Brunnen, der auf 650 Jahre des Stadtteils Gleißhammer verweist – gestiftet von der Rüstungsfirma Diehl aus langer Verbundenheit.

Blick auf die Fliesen am Zaun

Verbesserungswürdig empfanden offenbar auch Nürnberger Student*innen der Technischen Hochschule das Gedenken an der Scharrerstraße. Das führte im Mai 2026 zu einer langgezogenen Sitzbank ohne Lehne, die leicht schräg zum Gehsteig steht – mit Blick auf die Bilder und Fliesen am Zaun. In Kooperation mit benachbarten Einrichtungen wie dem Jugendhaus Luise, dem Kulturladen Zeltnerschloss und der Scharrerschule ist die „Erweiterung des Gedenkorts an İsmail Yaşar“ entstanden, wie am Rand der Bank geschrieben steht.

Trotz aller spürbaren Hintergedanken wirkt sie am Straßenrand jedoch verloren – und in der Schale mit einer hellen Schleife des türkischen Generalkonsulats verwelken die Blumen. Ist das Gedenken an die NSU-Opfer zu Ende gedacht? Oder braucht es mehr, um die Tragweite dieser Anschläge in einer Zeit begreifbar zu machen, in der wachsende Teile der Bevölkerung in die Arme einer Partei laufen, die teilweise als gesichert rechtsextrem gilt?

Gewisse Hoffnungen ruhen auf dem nationalen NSU-Dokumentationszentrum, das im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehen ist und das in Nürnberg entstehen soll, der Stadt mit den meisten Opfern. Derzeit arbeitet das Innenministerium an einem Gesetzesentwurf für eine Trägerstiftung. Allerdings ist deren Jahresbudget mit 3,1 Millionen Euro für die laufenden Kosten knapp bemessen – ursprünglich war man von 6 Millionen ausgegangen.