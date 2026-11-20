Da ist die Insel Lipari nahe Sizilien. Ein großformatiges Foto zeigt die gleichnamige Gemeinde mit ihrer Burganlage am Meer. Es schaut nach einem lohnenden Urlaubsziel aus. Ganz anders, aber ebenfalls reizvoll wirkt ein alter Torbogen in Rom. „Was für ein wunderbarer Ort“, steht neben dem Bild geschrieben. Deutlich weniger einladend wirken da die riesigen Fabrikhallen des Fahrzeugherstellers Fiat in Turin.

Diese und weitere Fotos sind nicht Teil einer Präsentation für die nächste Tourismusmesse. Sie hängen in einer Baracke, dort, wo vor 83 Jahren Zwangsarbeiter schuften mussten, darunter auch Italiener. Nur ein paar hundert Meter entfernt, in einer anderen Baracke mit der Nummer 13, haben sie im Luftschutzkeller einige Zeilen an den Wänden hinterlassen. „Nichtraucher“ steht da geschrieben oder „Riservato“.

„Eine andere Italienische Reise“ heißt die Sonderausstellung in den Räumen des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Die vom Instituto nazionale Ferruccio Parri zusammengestellte Schau zeigt, was sich häufig auf den ersten Blick verbirgt: Stätten des Faschismus und des Krieges sowie des Widerstands. Dazu kommen nach Themengebieten unterteilte Informationen über die Geschichte des Landes zwischen den 1920er Jahren, als der Aufstieg von Faschistenführer Benito Mussolini begann, und den 1940ern, als Italien von der deutschen Besatzung befreit wurde.

Die Ausstellung „Eine andere Italienische Reise“ „Eine andere Italienische Reise. Der Zweite Weltkrieg in Italien. Orte, Geschichte und Erinnerungen.“ Bis zum 19. März. Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Britzer Straße 5, Schöneweide. Eintritt frei. Die Unterkünfte der italienischen Zwangsarbeiter und der Keller mit ihren Graffiti sind nur nach Anmeldung im Rahmen einer Führung zugänglich.

Die großen Bilder stehen für die Doppeldeutigkeit von Orten. Niemand würde ernsthaft bezweifeln wollen, dass Lipari ein schöner Ort ist. Doch die Insel diente den Faschisten ab 1927 eben auch als Strafkolonie für Regimegegner. Zweifel am Glanz der Ewigen Stadt sind unangebracht. Doch der Torbogen war Teil des von den Nazis eingerichteten jüdischen Ghettos, in dem die SS 1943 Juden zur Deportation nach Auschwitz zusammentrieb. Und die Fiat-Werkshallen sind auch nicht irgendeine Fabrik. Dort begann im März 1943 ein Streik gegen Krieg und Faschismus, noch bevor die Alliierten auf Sizilien gelandet waren.

Warnung an die Zivilbevölkerung

Das Mailänder Instituto nazionale Ferruccio Parri widmet sich primär dem Widerstand in Italien, der dort lange vor Kriegsbeginn begann. So erinnert die Ausstellung auch an die grausamen Verbrechen von deutschen Einheiten gegenüber der Zivilbevölkerung. Ein Foto zeigt das Denkmal für die Opfer von Sant’Anna di Stazzema in der Toskana. Dort verübte die SS am 12. August 1944 ein Massaker, dem etwa 400 Menschen zum Opfer fielen – als Warnung, nicht länger die Partisanen zu unterstützen.

Mithilfe der vielen Bilder und Geschichten vom Mord und vom Widerstand entsteht so eine ganz andere Reise durch Italien. Niemand wird all die gezeigten Denkmäler und Erinnerungsorte besichtigen wollen, keiner kann sich die vielen Informationen auf den Tafeln merken, und so mutet die Ausstellung dem Besucher etwas zu viel Wissensvermittlung zu.

Eine Tafel ziemlich am Ende der Ausstellung widmet sich den Verschleppungen Hunderttausender Kriegsgefangener Italiener ab 1943 durch die Deutschen. Es ist die ideale Überleitung zu einer Dauerausstellung im Dokumentationszentrum, die sich in einer anderen Baracke des ehemaligen Zwangsarbeitslagers den italienischen Militärinternierten widmet, die nach der Kapitulation Italiens gefangen genommen worden waren. Sie mussten für die deutsche Kriegsmaschine schuften, auch in Schöneweide. Eine Entschädigung haben die Überlebenden nie erhalten.