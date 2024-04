MyFest in Kreuzberg abgesagt : Dann lieber fliegende Steine

Auch in diesem Jahr hat der grün regierte Bezirk das MyFest abgesagt. Damit sorgt er dafür, dass der 1. Mai immer unpolitischer wird.

Ohne fliegende Steine und Polizist*innen, die Linke durch reizgasdurchflutete Straßen jagten, war der 1. Mai in Kreuzberg früher kein 1. Mai. Dank des MyFests ist er seit Anfang der 2000er vielmehr dann kein 1. Mai mehr, wenn die Lastenrad fahrenden Yuppies fehlen, die Aperol Spritz trinken und Seifenblasen in die Luft pusten.

Ist das schlecht? Obwohl eigentlich alles daran nach „Ja!“ schreit, ist es das nicht. Das MyFest hat mit Anwohner*innenständen, Konzerten und Bühnen dafür gesorgt, dass der Feiertag in Kreuzberg weniger gewalttätig ablief. Zugleich wurde die politische Dimension durch die Einbindung lokaler Gruppen aufrechterhalten.

Obwohl linke Initiativen das MyFest seit Jahren wegen vermeintlicher Entpolitisierung kritisieren, ist anzuerkennen, dass durch das Stadtteilfest eine konstruktivere politische Atmosphäre geschaffen wurde, in der Gespräche statt Gewalt im Vordergrund standen.

Diejenigen, die den 1. Mai politischer begehen wollten, hatten außerdem weiterhin die Möglichkeit dazu. Dafür sorgten dann die jährliche Revolutionäre 1. Mai-Demonstration oder Veranstaltungen wie das Mai-Fest der Linken auf dem Mariannenplatz.

MyFest ist auch für 2024 abgesagt

Problematisch ist also weniger, dass es das MyFest gab. Problematisch ist vielmehr, dass es es nicht mehr gibt. Denn nachdem das Straßenfest seit 2020 drei Jahre lang coronabedingt ausfiel, sagte der Bezirk die Veranstaltung nun schon zum zweiten Mal in Folge auch für 2024 ab. Warum? Das weiß keiner so genau. Das Thema in der Bezirksverordnetenversammlung zu diskutieren, hält das Grünen-geführte Bezirksamt anscheinend nicht für nötig.

Ohne handfeste Argumente hat der Bezirk, vorneweg Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne), das von An­woh­ne­r*in­nen selbst organisierte Fest abmoderiert. Bürokratische Vorwände werden vorgeschoben und den Or­ga­ni­sa­to­r*in­nen vorgeworfen, Anträge und ein Sicherheitskonzept nicht rechtzeitig eingereicht zu haben (obwohl bis einschließlich 2020 immer alle Genehmigungen erteilt worden waren). Zudem sei es zu voll, zu eng, zu laut, so Herrmann. Die Kreuzberger*in­nen wünschten sich ein „kleineres und politischeres Format“.

Um die Anwohner*in­nen­be­dürf­nis­se scheint es jedoch beim besten Willen nicht zu gehen. Denn anstatt alternative Formate voranzutreiben, verbringt der Bezirk lieber seine Zeit damit, Menschen, die sich für ein etabliertes Format engagieren, Hürden in den Weg zu legen und damit für ein Ende des beliebten MyFests zu sorgen.

Mit der Beerdigung des Fests sorgt der Bezirk dafür, dass der 1. Mai immer weniger mit dem zu tun hat, wofür er ursprünglich stand. Es wird politische Teilhabe minimiert und durch ein bloßes Saufgelage ersetzt. Denn die Massen strömen wie im vergangenen Jahr auch ohne organisiertes MyFest nach Kreuzberg, um sich wegzulöten.

Und auch für dieses Jahr steht fest: Ob MyFest oder nicht, die Ber­li­ne­r*in­nen werden sich ihre Caipis oder Sternis oder auch Aperol Spritz' am 1. Mai nicht nehmen lassen. In diesem Sinne wären die Grünen gut beraten, die Feiernden in ihrem Rausch wenigstens von politischen Reden begleiten zu lassen.