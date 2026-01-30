piwik no script img

Musikerin Mabe FrattiStatt Gott sorgt hier Musik für Ekstase

Die guatemaltekische Künstlerin Mabe Fratti ist umtriebig. Das beweist ihr neues, elektronisch grundiertes Duoalbum unter dem Namen Titanic.

Mabe Fratti und Héctor Tosta im Universal-Filmstudio in Hollywood, dazwischen das Modell eines Riesenhais
Der weiße Hai: Mabe Fratti und Héctor Tosta im Universal-Filmstudio in Hollywood Foto: Jasmine Salvino

Von

Stephanie Grimm

Als die Berliner Musikerin, Netzwerkerin und Labelbetreiberin Gudrun Gut (of Malaria-Fame) zusammen mit Mabe Fratti, Avantgarde-Musikerin aus Mexiko-Stadt, während der Pandemie 2021 das Duo-Album „Let’s Talk about the Weather“ veröffentlichte, haben sich viele gefragt: Mabe wer? Erschienen ist das Werk zum 15. Geburtstag des Indielabels Umor Rex, das genau wie Gudrun Gut auch entlang der Achse Mexiko–Berlin tätig ist und bereits mehrere kollaborative Arbeiten herausgebracht hat.

Wer ein Faible für leicht abseitigen und zukunftsweisenden Pop hat, kommt an der in Guatemala aufgewachsenen Experimental-Musikerin Mabe Fratti jedenfalls nicht vorbei. Unlängst hatte die 33-jährige Cellistin und Sängerin etwa einen Gastauftritt im Song „I Can Go“, einem Cut vom Album „Essex Honey“ des britischen Hypnagogic-Popstars Blood Orange.

Doch Mabe Fratti, das zeigt „Hagen“, das zweite Album ihres Duos Titanic, muss man auch im Kontext ihres eigenes Schaffens bewerten und da geht es immer um mehr als nur um Avantgarde. Unter dem Alias Titanic arbeitet die Künstlerin mit ihrem kreativen und romantischen Partner, dem venezolanischen Gitarristen Héctor Tosta, zusammen.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

„Hagen“ von Titanic auf Bandcamp

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klang der Vorgänger „Vidrio“ (2023) noch eher postminimalistisch, gelingt es den beiden diesmal, aus ungewöhnlichen Zutaten Popsongs zu spinnen, manchmal auch mit Ohrwurmqualität.

Flauschiger Dreampop

In den bei aller Versponnenheit zugänglichen Songs steckt Verschiedenstes, von progrockig klingenden Gitarren bis zu flauschigem Dreampop. Die Ausbildung am Konservatorium, die sowohl Tosta als auch Fratti durchlaufen haben, reibt sich an einer punkigen Energie: Kammerjazz und Artpop finden ungestüm zusammen – und klingen in den Songs doch geschmeidig, fast elegant.

Im Stück „Escarbo Dimensiones“ etwa macht zunächst ein sparsamer Beat Räume auf. Dann schwingen sich immer neu hinzukommende Sounds auf den Groove ein. Angetrieben wird das vom frenetischen Zusammenspiel von Tostas E-Gitarre und Frattis gezupftem Cello, getragen auch von ihrer luftigen Stimme. Auch in anderen Tracks bewahrt ihr Gesang den dichten Sound vor Überfrachtung und erzeugt Leichtigkeit.

Kein Wunder, dass sich die Hörerin bisweilen an den New Yorker Arthur Russell erinnert fühlt, der ebenfalls mit dem Cello als Signaturinstrument Brücken baute zwischen Folk, Disco und Downtown-Avantgarde. Auch das experimentelle Spätwerk der britischen Artpopband Talk Talk taucht bei der Einordnung von Frattis Schaffen oft als Referenzpunkt auf – wenngleich es bei ihr doch ungleich vergnügter zugeht.

Improvisieren in der Pfingstkirche

Das gilt auch für ihr freigeistigen Soloalbum „Sentir Que No Sabes“ (2024), ebenfalls ein große Schritt aus der Avantgarde-Nische. Ihre musikalische Sozialisation hatte sie in der Pfingstkirchengemeinde ihrer Eltern. Dort lernte sie auch das Improvisieren. Musikspielen „fühlte sich so gut an – es war, als würde ich schweben“, erzählte sie dem US-Online-Magazin Pitchfork.

Aber als sie im Teenageralter vom Glauben abfiel, wurde ihr klar – für Ekstase sorgt nicht Gott, sondern die Musik. Sie probierte sich in allerhand Genres aus, von Reggae bis Postrock. 2016 wurde sie vom Goethe-Institut zu einem Stipendium nach Mexiko-Stadt eingeladen. Dort dockte Mabe Fratti an die lebendige Avantgarde-Szene der Stadt an – und ging bald ganz dorthin.

Seither mischt die umtriebige Musikerin in unterschiedlichsten Kontexten mit: im jazzig grundierten Minimalismus des New Yorker Posaunisten (und Arthur Russell-Begleiters) Peter Zummo ebenso wie beim gradlinigen Sound der mexikanischen Neo-Krautrock-Combo Sei Still. Einflüsse, die über Bande auch in Mabe Frattis Solowerk auftauchen. Für Flow und den nötigen Kitt sorgt der emotionale Gesang in ihrer Muttersprache.

Mabe Fratti und Titanic

Titanic: „Hagen“ (Unheard of Hope/Word&Sound)

Mit Costa hat sie einen kreativen Partner, der ebenfalls rotzige Abenteuerlust mit verschmitzter Eleganz auszubalancieren weiß. Und auf der Bühne ist die Chemie zwischen den beiden, das zeigten sie unlängst auf Tournee mit Band, bemerkenswert. Von Titanic und Mabe Fratti, ob im Duo oder als Solistin, ist noch einiges zu erwarten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auf einer bunt beleuchteten Bühne spielen zwei Musiker.
Musikfestival in Duisburg Body Music im Kirchenschiff

In Duisburg sind die Möglichkeiten der Musikszene ziemlich ausgedünnt. Nun fand dort das Avantgarde-Festival „Wildwechsel“ statt.

Von Christian Werthschulte
Die kolumbianische Künstlerin Lucrecia Dalt schaut nach links in die Ferne, stützt ihr Kinn auf einer schwarzen Schaufenster-Puppen-Hand
Neues Album von Lucrecia Dalt Merengue, Magnete und Schwerkraft

Zwischen Latinrhythmus und Science-Fiction: Lucrecia Dalts Album „¡Ay!“ ist am Freitag an der Volksbühne Berlin mit allen Sinnen zu spüren.

Von Ruth Lang Fuentes
Bandfoto von Matador, Gesichter junger Frauen mit starkem Make up
Westberliner Frauenbands Der Durst nach Neuem

Sie sorgten für Zoff und machten der Subkultur Ehre: Die Westberliner Frauenbands Mania D, Malaria! und Matador. Höchste Zeit für eine Werkschau.

Von Stephanie Grimm
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
3
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot
4
Tempel in Jerusalem Die Zankfärse
5
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
6
Russische Kriegsführung mit Tieren Tauben-Armee im Anflug