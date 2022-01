Modedesigner Nino Cerruti ist tot : Der Elegante

Er war ein Riese der italienischen Modewelt, der den klassischen Business Chic auch in Hollywood geprägt hat. Nino Cerruti ist im Alter von 91 gestorben.

ROM/BERLIN dpa/taz | Der italienische Modeschöpfer Nino Cerruti ist tot. Cerruti starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus im Vercelli, das zwischen Turin und Mailand liegt. Wie die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, war der Designer wegen einer Hüftoperation ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Cerrutti war stilprägend für die elegante Herrenkonfektionsmode des 20. Jahrhunderts, den klassischen Business-Chic. Charakteristisch für Cerruti war zudem sein gelber, über die Schulter gelegter Pullover – eine Geste, die uns heute ziemlich eighties erscheint.

Erfolg hatte er auch in Hollywood, wo er einige Stars für ihre Filme ausstatten konnte, darunter die Filme „Wall Street“, „Basic Instinct“ und „Pretty Woman“. 1994 wurde er außerdem zum offiziellen Designer für das Formel-1-Team der italienischen Traditionsmarke Ferrari.

Für die Mode schmiss er das Studium

Cerruti kam am 25. September 1930 in Biella zur Welt. Seiner Familie gehörte die 1881 gegründete Stofffabrik Lanificio Fratelli Cerruti. Schon mit 20 Jahren erbte er das Unternehmen, nachdem sein Vater starb. Er schmiss dafür sein Studium in Philosophie und Journalismus.

1957 zeigte Nino Cerruti mit „Hitman“ seine erste Modekollektion und machte schon bald die internationale Modewelt auf sich aufmerksam. 1967 gründete er das Unternehmen „Cerruti 1881 Maison de Couture“ und eröffnete seine erste Boutique in Paris.

1968 lancierte er seine erste Damenkollektion und benannte das Label in „Cerruti 1881“ um. Designer-Schwergewicht Giorgio Armani arbeitete in den 1960er Jahren für Cerruti. Armani gründete dann 1975 sein eigenes Unterbehmen. Cerruti baute in dieser Zeit sein Mode-Imperium bis nach Fernost aus. Für seine Kreationen erhielt er weltweit Auszeichnungen.

2000 verkaufte Nino Cerruti 51 Prozent seines Unternehmens an die italienische Investorengruppe Fin.Part, wenige Monate später kaufte diese auch die verbliebenen Anteile. Der Designer und das Unternehmen kamen nicht miteinander klar, er ging, arbeitete fortan für die Stoffmanufaktur Lanifici F.lli Cerruti in Biella, die auch Chanel zu ihren Kunden zählte, und erwarb ein Möbeldesignunternehmen. Inzwischen gehört Cerruti einer chinesischen Kette.