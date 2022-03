Mit dem Zug durch Europa : Ungebrochen im Trend

Der Interrail-Pass feiert seinen 50. Geburtstag, erstmals wurde das Ticket im März 1972 verkauft. Die Idee: ein vereintes Europa ohne Grenzen.

Eine Interrail-Reise liegt voll im Trend. Sie ist nachhaltig und kostet (je nach Anzahl der Reisetage) zwischen 220 und 430 Euro. Man kann damit einen Monat lang in allen europäischen Ländern (abgesehen vom eigenen Heimatland) mit dem Zug unterwegs sein. Unkompliziert weiter reisen, wenn es einem nicht gefällt. Und inzwischen auch wieder die Übernachtung sparen, da es auf einigen Strecken eine Renaissance der Nachtzüge gibt.

Aber vor allem ist der Zug eine klimaschonende Alternative zum Billigflieger. Vor 50 Jahren konnten Jugendliche bis 21 Jahre mit einem Interrail-Pass 21 Länder mit einem einzigen Bahnpass mit dem Zug erkunden. Eines der Ziele bestand darin, Grenzen zu überwinden und flexibles, grenzenloses Reisen in ganz Europa zu ermöglichen.

Das erste Jahr war so erfolgreich, dass daraus ein permanentes Angebot entstand, das seitdem über 10 Millionen Reisenden Interrail durch Europa ermöglicht hat. Im Laufe seiner Geschichte von einem halben Jahrhundert hat sich der Interrail-Pass kontinuierlich weiterentwickelt und wurde auf die Bedürfnisse neuer Generationen Reisender abgestimmt.

Seit 1998 ist der Pass für alle Altersgruppen verfügbar und beinhaltet attraktive Angebote für Familien und Senioren. Der Bahnpass, an dem sich 1972 21 Länder beteiligten, ermöglicht heute Reisen in bis zu 33 Ländern mit nationalen und privaten Bahngesellschaften. Aktuell nehmen über 40 Bahngesellschaften und Fährunternehmen am Interrail-Pass teil.

Die Feierlichkeiten des 50. Jubiläums haben im März angefangen mit einer Werbeaktion, die den gesamten Monat dauert. Interrail-Pässe gibt es jetzt im Sale mit 10 Prozent Rabatt bis 31. März.