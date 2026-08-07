Am Donnerstag um 11 Uhr trafen 8 ballistische Raketen und mehrere Drohnen Lager der jemenitischen Notstreitkräfte in den Provinzen Hadramaut und Marib. Die Huthis hatten die Raketen aus der Provinz al-Dschauf abgefeuert, wobei mehrere Soldaten getötet und Dutzende verletzt wurden. Inoffiziellen Quellen zufolge lag die Zahl der Todesopfer bei etwa 40, doch das jemenitische Verteidigungsministerium gab an, die tatsächliche Zahl betrage 17 Soldaten und Offiziere.

Der militärische Sprecher der Huthis bekannte sich zu dem Angriff und erklärte, die angegriffenen Streitkräfte hätten eine Offensive gegen die Gruppe vorbereitet. Das jemenitische Verteidigungsministerium kündigte an, „zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl“ zu reagieren, und das Präsidialamt teilte mit, der Vorsitzende des Präsidialen Führungsrats habe die Versorgung der Verwundeten sowie eine entschlossene militärische Reaktion angeordnet.

Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition kündigte keine militärische Reaktion an. Ihr Sprecher, General Turki al-Maliki, gab lediglich eine Beileidserklärung ab und erklärte, die Position des Königreichs „bleibe standhaft und unterstütze die legitime Regierung des Jemen“ – eine Reaktion, die viele regierungsfreundliche Jemeniten online mit Frustration aufnahmen und mit dem Argument kritisierten, sie ermutige die Huthis nur noch mehr.

Der Angriff ist die größte Operation der Huthis im Jemen seit Inkrafttreten des von der UNO vermittelten Waffenstillstands im April 2022. In den vergangenen Wochen kam es an mehreren Fronten zu vereinzelten Zusammenstößen, bei denen Kämpfer auf beiden Seiten ums Leben kamen. Quellen vor Ort in den von den Huthis kontrollierten Gebieten berichten, dass die Gruppe allein im Juli rund 90 ihrer Kämpfer begraben habe, die bei diesen Zusammenstößen gefallen seien.

Stunden nach dem Angriff auf Marib gab der Sprecher des saudischen Verteidigungsministeriums bekannt, dass bei einem Angriff der Huthis auf zivile Einrichtungen 7 saudische Zivilisten verletzt worden seien, darunter 1 Kind und 1 Frau sowie 1 Jemenit, 1 Pakistaner und 2 Ägypter. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatten die Huthis noch keinen Angriff auf Saudi-Arabien an diesem Tag für sich beansprucht.

Die Huthis treiben Saudi-Arabien in den Krieg

Die Huthis begannen am 3. Juli mit der Eskalation, nachdem ein iranisches Flugzeug den jemenitischen Luftraum überflogen hatte, um eine Huthi-Delegation von der Beerdigung des ehemaligen obersten Führers des Iran nach Hause zu bringen. Am 13. Juli bombardierte das jemenitische Verteidigungsministerium die Landebahn, um die Landung eines zweiten iranischen Flugzeugs zu verhindern. Die Huthis reagierten darauf mit einem Raketen- und Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen Abha im Süden Saudi-Arabiens – ihrem ersten Angriff auf das Königreich nach Jahren inoffizieller Ruhe.

Am 20. Juli verkündete der Huthi-Sprecher Yahya Saree eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien bei Bab al-Mandab – eine „Belagerung als Antwort auf die Belagerung“ – und behauptete, Riad blockiere jemenitische Häfen und Flughäfen. Seitdem geben die Huthis an, acht saudische Tanker angegriffen und 29 weitere vom Kurs abgebracht zu haben.

Am 27. Juli behauptete Saree, einen Drohnenangriff auf die Pipeline durchgeführt zu haben, die Öl aus dem Osten Saudi-Arabiens nach Yanbu transportiert – eine Route, auf die sich Riad nun stützt, nachdem es rund 70 Prozent seiner Exporte dorthin verlagert hat, um die Straße von Hormus zu umgehen. Fast zeitgleich teilte Saudi-Arabien mit, es habe Drohnen abgefangen, die auf dieselben Anlagen in Riad und der Ostprovinz abzielten und von „dem Iran loyalen Milizen“ aus dem Irak gestartet worden seien. Keine irakische Gruppierung bekannte sich zu dem Angriff; irakischen Quellen zufolge waren es die Huthis selbst, die von irakischem Boden aus zuschlugen.

Zwei Tage später griffen saudische Streitkräfte in Abstimmung mit dem US-Zentralkommando Stellungen der Volksmobilisierungskräfte in sieben irakischen Provinzen an – Riads erster bestätigter Angriff auf irakischem Boden seit Beginn des regionalen Krieges. Die Volksmobilisierungskräfte gaben an, dass 20 Mitglieder getötet und 32 verletzt worden seien. Unter den Toten befanden sich laut Quellen 5 iranische Offiziere und 1 Huthi-Offizier.

Da nun auch diese letzte Exportroute bedroht ist, kündigte Riad am 30. Juli nach einem Treffen der Militärchefs aus 43 der 51 eingeladenen Länder eine neue Koalition zum Schutz der Schifffahrt durch die Meerenge von Bab al-Mandab, das Rote Meer und den Golf von Aden an. Saudi-Arabien würde die Koalition anführen und dauerhaft beherbergen.

Eine Kampagne, um Saudi-Arabien unter Druck zu setzen

Ali al-Bukhaiti, ein ehemaliger Huthi-Führer, der mit der Gruppe gebrochen hat, sagt, bei der Kampagne gehe es weniger um die Verteidigung des Jemen als vielmehr darum, Saudi-Arabien vor einem möglichen endgültigen Abkommen zwischen dem Iran und den USA, bei dem die Huthis außen vor bleiben könnten, unter Druck zu setzen, um Geld und Zugeständnisse zu erpressen. Er sagt: „Die Gruppe koordiniert sich mit den iranischen Revolutionsgarden und bewaffneten Milizen im Irak und versucht, so schnell wie möglich Vorteile zu erlangen, bevor es zu spät ist.“ Dies deckt sich mit Berichten saudischer Medien, die sich auf Regierungsquellen berufen und von Geheimdienstinformationen berichten, die auf eine Koordination zwischen denselben drei Parteien hindeuten.

Militärexperten sagen, Saudi-Arabien ziehe es vor, den Konflikt nicht auszuweiten, da die US-Regierung trotz Anschlägen auf saudischem Boden nicht eingegriffen habe – selbst wenn das Königreich Angriffen aus mehreren Richtungen gleichzeitig ausgesetzt sei. Riad ist am Freitag Gastgeber eines Treffens mit Kronprinz Mohammed bin Salman, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem pakistanischen Premierminister, um gemeinsame Verteidigungsabkommen zu unterzeichnen, wie Quellen aus dem Umfeld der saudischen Regierung berichten.

Die Eskalation zeigt, dass die seit 2022 im Jemen herrschende Situation des „Weder Krieg noch Frieden“ fragiler ist denn je. Während die Huthis darauf setzen, vor einer Einigung zwischen dem Iran und den USA weitere Gebiete zu erobern, steht Saudi-Arabien vor zwei schwierigen Entscheidungen: einer militärischen Reaktion, die eine neue Front eröffnen könnte, oder Zurückhaltung, die die Huthis in ihrer Überzeugung bestärken könnte, dass der Druck auf das Königreich ihren Einfluss im Jemen stärkt.

Der Jemen leidet unterdessen unter einer beispiellosen Ernährungsunsicherheit: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf Hilfslieferungen angewiesen, die durch die Einschränkungen der Huthis für Hilfsorganisationen in letzter Zeit unterbrochen wurden, was eine Krise verschärft, die die UNO 2021 als die schlimmste der Welt bezeichnet hatte.