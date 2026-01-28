piwik no script img

Mie­te­r*in­nen­be­we­gung in BerlinAuf in den Kampf gegen Deutsche Wohnen und Co

Bei der Kreuzberger Kiezversammlung stellen sich 18 Initiativen vor, vor allem mietenpolitische. Im Wahljahr wollen sie sich besser vernetzen.

Schon 2021 hat Kotti und Co. gegen steigende Mieten und Verdrängung protestiert, Foto: dpa

Von

Peter Nowak

Im Kreuzberger Club S036 wird viel gelacht. „Hier ist ja so eine gute Stimmung wie beim Kiezbingo“, sagt eine junge Frau, als sie den Raum betritt. Es ist der Jahresauftakt der Mieter*innenbewegung, das Kiezteam der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat für Dienstagabend zur 15. Kreuzberger Kiezversammlung geladen. Seit Jahren stehen hier der Kampf gegen Verdrängung und die Räumung von Hausprojekten und Kiezkneipen im Vordergrund. „Manche Kiezversammlungen endeten mit einer lauten Spontandemonstration durch Kreuzberg“, erinnert sich eine langjährige Mieteraktivistin.

Diese Zeiten sind vorbei. „Die Coronapandemie verhinderte Straßenaktivismus. Zudem gab es mit dem juristischen Aus für den Mietendeckel und der massiven Einschränkung des Vorverkaufsrechts Niederlagen für die Mieter*innen“, begründet Aktivist Bernd die zeitweise Flaute. Daher steht an diesem Dienstagabend das Kennenlernen und Vernetzen der aktiven Mie­te­r*in­nen im Zentrum. 18 Initiativen aus den Doppelstadtteil Kreuzberg/Friedrichshain stellen sich zu Beginn kurz vor. Im Anschluss haben die Be­su­che­r*in­nen Gelegenheit, mit den unterschiedlichen Initiativen ins Gespräch zu kommen, die auf kleinen Tischen ihre Schwerpunkte präsentierten.

Manche tauschen E-Mail-Adressen und Veranstaltungstermine aus. Andere planen konkrete Aktionen, etwa die Initiative „Der Görli bleibt offen“. Noch ist es so, doch der Senat hat angekündigt, dass ab März der Park abends geschlossen werden soll. Die Ak­ti­vis­t*in­nen wollen darauf mit kreativen Protesten reagieren. Antifainitiativen mobilisieren zu Protesten gegen das rechte Online-Portal Nius, das in der Ritterstraße 24–27 seinen Sitz hat.

An einen anderen Tisch geht es um ein gemeinsames Vorgehen von Mie­te­r*in­nen bei Schäden und Mängeln in den Häusern großer Wohnungsbaugesellschaften wie Gewobag und Howoge. Die Initiative Kotti und Co. setzt sich auch für eine schnelle energetische Sanierung der Häuser ein.

Auf eine starke außerparlamentarische Mie­te­r*in­nen­be­we­gung setzt auch DW und Co. enteignen im Jahr der Berliner Abgeordnetenhauswahl

Grischa Dallmer und Luise Fuchs vertreten die Bezirksgruppe Kreuzberg der Berliner Mietergemeinschaft (BMG) auf dem Treffen. „Ich wünsche mir eine Verbindung der Initiative DW und Co. Enteignen mit der von der BMG entwickelten Initiative Neuer Kommunaler Wohnungsbau“, sagt Dallmer der taz. Fuchs erzählt, dass der Besuch einer Kiezversammlung vor zwei Jahren der Beginn ihres mietenpolitischen Engagements war.

Auf eine starke außerparlamentarische Mie­te­r*in­nen­be­we­gung setzt auch DW und Co. enteignen im Jahr der Berliner Abgeordnetenhauswahl. Ein Teilnehmer sieht hier noch eine große Aufgabe. „Die meisten der Teil­neh­me­r*in­nen der Kiezversammlung sind schon aktiv. Neue Menschen müssen wir auf der Straße oder bei Haustürgesprächen erreichen.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Soziale Bewegungen #Wahlen in Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wassertropfen auf einem Topfdeckel
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten

Ein SPD-Vorschlag für einen neuen Mietendeckel ist heftig umstritten. Kann er eine Vergesellschaftung ersetzen? Oder ist er ein Wahlkampfmanöver?

Von Uwe Rada und Erik Peter
Blick in die Oranienstraße
Urteil zu Wuchermiete in Berlin Ende der Straflosigkeit

Erstmals verurteilt ein Gericht einen Vermieter für eine überhöhte Miete. Für eine Wohnung in der Oranienstraße verlangte er doppelt so viel Geld wie laut Mietspiegel vorgesehen.

Von Erik Peter
Ein offenes Fenster in einem unsanierten Haus
Sozialökologische Stadtpolitik Ein anderes Berlin ist möglich

Über 100 Initiativen entwerfen zum Wahlkampf gemeinsame Grundpfeiler einer progressiven Stadtpolitik. Mit SPD und CDU rechnen sie hart ab.

Von Timm Kühn
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei
3
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
4
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
5
Debatte um voyeuristische Fotos Lasst die Fotos, ihr Spanner!
6
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten