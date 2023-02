Luftraum über Kanada : Verdächtiges Objekt abgeschossen

Das Militär entdeckt immer mehr unbekannte Objekte im Luftraum über Nordamerika. Mittlerweile gibt es drei Abschüsse binnen acht Tagen.

VANCOUVER ap | Einen Tag nach dem Abschuss eines verdächtigen Objekts über Alaska hat ein US-Kampfflugzeug auch über Kanada ein unbekanntes Etwas vom Himmel geholt. Das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad habe das nicht identifizierte Objekt am Freitagabend (Ortszeit) in großer Höhe über Alaska entdeckt und verfolgt, wie es in kanadischen Luftraum eingedrungen sei, sagten US-Regierungsvertreter.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, er und US-Präsident Joe Biden hätten den Abschussbefehl erteilt.

Stunden später schloss die US-Luftfahrtbehörde vorübergehend Teile des Luftraums über dem Staat Montana. Das Norad erklärte, es habe dort eine „Radar-Anomalie“ entdeckt und ein Kampfflugzeug geschickt, um Näheres zu erkunden.

Die Maschine habe aber nichts entdeckt. Die Sperre sei nach gut einer Stunde wieder aufgehoben worden. Das Norad ist das gemeinsame Luftverteidigungskommando der USA und Kanadas.

Erst am Freitag Abschuss eines Objekts vor Alaska

Die USA sind nervös geworden, seit Anfang Februar ein mutmaßlicher chinesischer Spionage-Ballon militärische Anlagen in Nordamerika überflogen hatte und vor gut einer Woche vor der Küste North Carolinas abgeschossen wurde. China beteuerte, es handle sich nur um einen Ballon zur Wetterbeobachtung, der vom Kurs abgekommen sei. Der Abschuss sei eine Überreaktion.

Allerdings sind ähnliche Ballons auch in Süd- und Mittelamerika entdeckt worden. Am Freitag schossen die USA in ihrem Luftraum vor Alaska ein unbekanntes Flugobjekt in etwa 12.000 Metern Höhe ab.

Die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand sagte, das jetzt über dem Alaska benachbarten Gebiet Yukon abgeschossene Objekt sei ebenfalls etwa 12.000 Meter hoch geflogen. Die Behörden suchten in dem äußerst dünn besiedelten Gebiet die Trümmer, um sie zu untersuchen. Über die Herkunft des Flugobjekts wolle sie nicht spekulieren.

Es sei zylindrisch und kleiner gewesen, als das vor North Carolina abgeschossene chinesische Gerät, sagte Anand. Das Wort „Ballon“ benutzte sie nicht. Generalstabschef Wayne Eyre hatte dagegen in einer ersten Anordnung ausdrücklich von einem Ballon gesprochen.