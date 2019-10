Landtagswahl in Thüringen

CDU schrumpft um ein Drittel

So schlecht wie am Sonntag hat die CDU in Thüringen noch nie abgeschnitten. Das Ergebnis wird auch ein Problem für Annegret Kramp-Karrenbauer.

BERLIN/ERFURT taz | Im Berliner Konrad-Adenauer-Haus gibt es Buletten und Weißwein, aber die Stimmung ist verhalten bis gedrückt, als um 18 Uhr die ersten Pro­gnosen einlaufen. Hier, in der CDU-Zen­trale, ist man mittlerweile Kummer gewöhnt: Nach den Verlusten bei den anderen beiden ostdeutschen Landtagswahlen in Brandenburg von 7,4 und in Sachsen von 7,3 Prozentpunkten Anfang September ist man an diesem letzten Oktobersonntag auf eine weitere Einbuße eingestellt.

Aber auch im „Dompalais“ in Erfurt herrscht eisiges Schweigen. Nur ein paar knurrende Laute sind bei der Wahlparty der Union zu vernehmen, als um 18 Uhr die 22 Prozent für die Partei ausgerufen werden. Es ist eine kräftige Schlappe für die CDU, es ist ihr bisher schlechtestes Wahlergebnis in Thüringen. 2014 war die Landespartei noch mit 33,5 Prozent als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen; sie musste aber mangels Koalitionspartner in die Opposition gehen.

Auch dank des Erstarkens der AfD bleibt den Christdemokraten so wohl nur die Aussicht auf weitere fünf Jahre in der Position des politischen Herausforderers. Selbst für eine sogenannte Simbabwe-Koalition mit den Sozialdemo­kraten, Grünen und den Liberalen wird es nicht reichen.

Eine Zusammenarbeit mit der extrem rechten Thüringer AfD hatte Mohring noch kurz vor dem Wahltag ausgeschlossen. Beim Wahlforum der taz hatte er deren Landesvorsitzenden Björn Höcke einen Nazi genannt, mit dem es definitiv keine Zusammenarbeit geben werde.

Im Wahlkampf hatte die CDU auf die konservativ-gutbürgerliche Mitte zwischen den Extremen Linke und AfD gesetzt. Nun droht sie in dieser Mitte eingequetscht zu werden.

Und Mohring hatte mehrfach in Richtung der Bundespartei gezeigt, wenn es um die Frage ging, warum die einst allein regierende Thüringer CDU an Attraktivität vor allem im Osten eingebüßt hat. Immer wieder hatte er den Streit innerhalb der Union sowie in der Koalition mit der SPD im Bund als „alles andere als hilfreich“ be­zeichnet. Und bis zuletzt hatte er gehofft, dass sich CDU und CSU kurz vor der Landtagswahl auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Grundrente würden ­einigen könnten – vergeblich.

Einst konnte die CDU noch ohne Koalitionspartner in Thüringen regieren

Auch deshalb wird dieser Montag wichtig. Schafft es die Parteivorsitzende am Tag nach der Landtagswahl bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Mike Mohring, das Ergebnis in Thüringen nicht zu ihrem Misserfolg zu machen? Das dürfte schwierig werden.

Annegret Kramp-Karrenbauer steht seit Monaten unter verschärfter Beobachtung und in der parteiinternen Kritik. Dass die Saarländerin noch immer erkennbar Probleme hat, sowohl ihre Partei zu einen als auch gegen die immer schamloseren Angriffe ihrer Kritiker vorzugehen, ist kein Geheimnis. Und kurz vor dem Bundesparteitag im November wäre ein vorzeigbares Ergebnis hilfreich für sie gewesen.

Rainer Haseloff, Ministerpräsident im Nachbarland Sachsen-Anhalt, äußerte sich gleich nach Bekanntwerden der ersten Prognose sehr besorgt. Die CDU stehe „vor einem demokratiepolitischen Problem – und darüber müssen wir reden“, sagte er im ZDF.