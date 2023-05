Krönung von Charles III. in London : Monarchie-Gegner im Arrest

Lag es an einem Megafon? Am Samstag nahm die Polizei Aktivisten der Organisation Republic fest. Jill Biden und Nick Cave nahmen in der Westminster Abbey Platz.

LONDON dpa/afp | Bei Protesten gegen die Krönung von König Charles III. sind nach Angaben von Aktivisten sechs Menschen festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Organisation Republic, Graham Smith, sagte der Aktivist Luke Whiting am Samstag. Fotos und Videos der Bewegung Alliance of European Republican Movements auf Twitter zeigten, wie Polizisten die Dokumente einiger Menschen prüften. Die Demonstranten wollten entlang der Prozessionsroute mit gelben Fahnen und der Aufschrift „Not my king“ (Nicht mein König) gegen die Monarchie protestieren.

Für die Festnahmen habe die Polizei keine Begründung genannt, sagte Whiting. Ein Kamerateam der Gruppe Allianz der Republikanischen Bewegungen Europas war vor Ort und fragte einen Polizisten nach dem Grund für die Festnahme. „Sie sind in Haft und Schluss“, sagte er, bevor er davonging.

Der Sender Sky News berichtete, die Beamten hätten sich an einem mitgebrachten Megafon gestört. Das Gerät könne die Pferde erschrecken und außerdem die Royals-Fans in der Nähe belästigen, habe die Begründung gelautet. Das Megafon sei vor der Festnahme nicht benutzt worden, so Sky News weiter.

Die Londoner Polizei kommentierte den Vorfall zunächst nicht. Den Behörden waren durch die Regierung kurzfristig umstrittene Sonderbefugnisse für die Unterbindung von Protesten gewährt worden. Zudem hat die britische Regierung das Demonstrationsrecht in letzter Zeit stark verschärft. So können Polizisten Kundgebungen bereits unterbinden, wenn sie davon schwere Störungen der Öffentlichkeit befürchten.

Graham Smith hatte vergangene Woche gesagt, dass die Gruppe nicht plane, die eigentliche Prozession zu stören. Der Protest solle der Welt lediglich zeigen, „dass wir kein Land von Loyalisten sind, dass es wachsenden Widerstand gibt“.

Neben den Monarchie-Gegnern wurden am Samstag zudem 13 Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil auf der Prachtstraße The Mall zwischen Trafalgar Square und dem Buckingham-Palast festgenommen, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Die Polizei bestätigte lediglich sieben Festnahmen am frühen Samstag, „wegen des Verdachts auf Vergehen wie Landfriedensbruch und Verschwörung zur Anstiftung öffentlichen Ärgernisses nahe der Krönung“. Bei einer Gruppe am Trafalgar Square seien „Ankettungsgegenstände“ sichergestellt worden, hieß es.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete die Festnahmen als „extrem alarmierend“. „Das ist etwas, das wir in Moskau erwarten würden, nicht in London“, erklärte die Organisation und kritisierte die britische Regierung für ihre zunehmend negative Haltung gegenüber Demonstrationen.

Auch Steinmeier unter den Gästen in der Westminster Abbey

Kurz vor der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. trafen auch die hochrangigen Gäste in der Londoner Westminster Abbey ein. Gut eine Stunde vor dem Beginn der Krönungszeremonie kam am Samstagvormittag die First Lady der USA, Jill Biden, in einem königsblauen Kostüm an dem geschichtsträchtigen Gotteshaus an. Begleitet wurde sie von ihrer Enkelin Finnegan Biden.

Auch Staatsgäste wie der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal, die ukrainische First Lady Olena Selenska, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Israels Präsident Isaac Herzog mit seiner Frau Michal nahmen nach und nach ihre Plätze ein. Außerdem trafen Mitglieder des Kabinetts des britischen Premierministers Rishi Sunak wie Außenminister James Cleverly und Showgrößen wie die US-Sänger Lionel Richie und Katy Perry ein, die am Sonntag auch bei dem Popkonzert auf Schoss Windsor auftreten werden.

Ebenfalls fein herausgeputzt erschienen die britische Schauspielerin Emma Thompson und der australische Musiker Nick Cave. Deutschland wird bei der Krönung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Er reiste mit seiner Frau Elke Büdenbender an.

Etwa 2300 geladene Gäste dürfen die rund zweistündige Krönungszeremonie in der Westminster Abbey verfolgen. Dazu zählen auch Mitglieder anderer Königshäuser.

Vor der Westminster Abbey und dem Buckingham-Palast haben sich tausende Royals-Fans versammelt, um das historische Ereignis zu verfolgen. Anhänger des britischen Königshauses campieren teilweise schon seit Tagen vor Ort, um sich gute Plätze zu sichern.

Buhrufe gegen Prinz Andrew

Aus den Reihen der Schaulustigen kamen am Samstag auch Buhrufe gegen Prinz Andrew, den Bruder von Charles III.. Die Rufe waren zu hören, als der Herzog von York am Samstagvormittag in einer Staatslimousine über die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey gefahren wurde. Der 63-Jährige wird bei der Zeremonie keine Rolle spielen und darf auch nicht Uniform tragen.

Andrew hatte seine royalen Pflichten 2019 wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal aufgegeben. Im Gegenzug für eine angeblich millionenschwere Zahlung verhinderte er einen Zivilprozess in den USA. Seine Mutter Queen Elizabeth II. entzog ihm aber seine militärischen Ehrentitel.