Am Sonntag kündigten Truppen der international anerkannten Regierung im Jemen eine sogenannte „Neuausrichtung“ an. Im Rahmen dieser zogen sie sich aus dem Gebiet um die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab zurück – nur etwas mehr als einen Monat, nachdem sie die Region von der Huthis-Miliz zurückerobert hatten. Dieser Rückzug ermöglichte es der Huthi-Miliz, die Anhöhen mit Blick auf die Meerenge wieder einzunehmen. Von diesen aus haben sie die vollständige Kontrolle über die Meerenge.

Nach Angaben jemenitischer Militärquellen zogen die Regierungstruppen nach al-Saqiya ab, etwa 150 Kilometer westlich der Stadt Aden. Dort sitzt die international anerkannte Regierung.

In diesem Sommer endete die seit 2022 bestehende fragile Waffenruhe. Seitdem befinden sich die Regierung und mit ihr verbündete bewaffnete Gruppen wieder in einem heißen Krieg mit der von Iran unterstützten Huthi-Miliz. Diese hatte in einer Blitzoffensive große Geländegewinne gemacht, vor allem in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab. Sie rückte außerdem auf Taiz vor und belagert die Stadt seitdem wieder. Taiz selbst befindet sich weiterhin unter Kontrolle der Regierung und ihrer Verbündeten, die Außenbezirke teils unter der der Huthis. Auch Richtung Aden rückte die Miliz vor, Berichten zufolge steht sie mittlerweile 60 Kilometer vor der Stadt.

Der Konflikt hat in der vergangenen Monaten nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 330.000 Jemeniten zur Flucht gezwungen; etwa 12.000 Menschen wurden verwundet oder getötet.

Die Zahl der durch das Vorrücken der Huthis Vertriebenen steigt immer weiter an Foto: Reuters

Die Huthis standen davor, Regierungstruppen einzukesseln

Brigadegeneral Mohammed al-Kumaim, ein Berater des jemenitischen Verteidigungsministers, sagte über den Rückzug: Dieser sei „ein wichtiger, wohlüberlegter taktischer Schritt, um zu verhindern, dass die Huthi-Kräfte die Regierungstruppen in Bab al-Mandab einkreisen“. Denn zuvor hatten die Huthis die Kontrolle über das Al-Maqatira-Gebirge übernommen. Es liegt hinter der Versorgungslinien der Regierungstruppen; diese wären im weiteren Verlauf von der Versorgung abgeschnitten worden.

 Der Schutz von Aden und die Aufhebung der Belagerung von Taiz haben nun Priorität Mohammed Al-Kumaim, jemenitischer Brigadegeneral

Al-Kumaim erklärte, „der Schutz von Aden und die Aufhebung der Belagerung von Taiz haben nun Priorität“. Und dass die Huthis Tausende von Minen an der Küste verlegt hätten, was den Vormarsch der Regierungstruppen in offenem Gelände behinderte.

Der Politologe Anwar al-Ansi sieht den Rückzug als schweren Rückschlag für die vom Vorsitzenden des Präsidialen Führungsrats angekündigte Kampagne „Morgengrauen im Jemen“. Als Gründe führt er an: den Zerfall der Regierungstruppen, das Fehlen einer gemeinsamen Einsatzzentrale und die unterschiedlichen Kampfdoktrinen der Fraktionen, insbesondere der Brigaden des Südlichen Übergangsrats, der die Abspaltung des Südjemens fordert.

Infografik: Planet Neun

Die Meerenge Bab al-Mandab ist strategisch wichtig

Dass die Huthis nun die volle Kontrolle über die Meerenge von Bab al-Mandab erlangt haben, könnte Folgen haben. Etwa 12 Prozent des Welthandels passieren diese; sie liegt auf dem Weg zum Suezkanal. Ihre Bedeutung hat zugenommen, seit der Krieg zwischen den USA und Iran den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus lahmgelegt hat. Bab al-Mandab ist mittlerweile zu einer Haupt-Exportroute für Öl aus Saudi-Arabien geworden, vom Rotmeer-Hafen Yanbu aus in die Welt.

Bislang hatten die Huthis die Meerenge aus der Entfernung mit Drohnen und Drohnen-Booten ins Visier genommen. Die Distanz half bei der Abwehr. Die gesamte Gegend rund um Bab al-Mandab zu kontrollieren, könnte ihnen einen strategischen Vorteil bringen.

Die Huthis hatten bereits in der Vergangenheit erklärt, Schiffe mit Verbindungen zu Saudi-Arabien blockieren zu wollen. So hatte die Miliz etwa im Juli mehrere Tanker mit Bezug zu Saudi-Arabien angegriffen; mehrere Schiffe sind bislang abgedreht und nehmen lange Umwege in Kauf. Laut Angaben von Huthi-Vertretern teilten die Huthis US-Beamten mit, dass sie keine US-amerikanischen Schiffe ins Visier nehmen würden. Das Portal Axios berichtete, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht hätten, sich an diesem Krieg zu beteiligen.

Am gegenüberliegenden Ufer der Meerenge, in Dschibuti, etwa 20 Kilometer entfernt, befinden sich Militärstützpunkte der Vereinigten Staaten, Chinas, Frankreichs, Japans und Italiens.

Moskau lehnt Einstufung der Huthis als Terroristen ab

Am vergangenen Donnerstag hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einstimmig die Resolution 2837 verabschiedet. Mit dieser werden die Sanktionen gegen den Jemen bis November 2027 verlängert und die Huthis aufgefordert, ihre Offensive im Land, ihre Angriffe auf Saudi-Arabien und ihre Bedrohungen für die Schifffahrt einzustellen.

Der Text bezeichnet die Huthis allerdings nicht als „terroristische Gruppe“. Russland hatte dagegen Einwände erhoben, mit dem Argument, dies würde den politischen Prozess – der de facto nicht mehr existiert – behindern. Der jemenitische UN-Botschafter Abdullah al-Saadi bedauerte, dass der Rat „sich nicht darauf einigen konnte, die Dinge beim Namen zu nennen“.