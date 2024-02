Klimaschutz in der EU : Scheine für CO2-Speicherung

Die Europäische Union will Zertifikate über das Binden von Treibhausgas ausstellen, etwa durch Wälder. Kri­ti­ke­r*in­nen sprechen von Ablasshandel.

BERLIN taz | Bäume und andere Pflanzen ziehen das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre, mittlerweile tun das auch einige Technologien – und über solche Entlastungen der Atmosphäre will die Europäische Union künftig Buch führen. Mehr noch: Wer der Atmosphäre Kohlendioxid entzieht, soll dafür ein handelbares Zertifikat erhalten können. Auf entsprechende Regeln haben sich Un­ter­händ­le­r*in­nen von Europaparlament und EU-Mitgliedsstaaten in der Nacht zum Dienstag geeinigt.

Denkbar ist, dass beispielsweise Land­wir­t*in­nen so Klimaschutz zu einer Einnahmequelle machen könnten. Bisher lief es eher andersherum: Kohlenstoffreiche Böden wie Moore wurden trockengelegt, um sie als Äcker zu nutzen – was neben der Tierhaltung ein großer Faktor bei der schlechten Klimabilanz der Landwirtschaft ist.

Das neue EU-Rahmenwerk für die Zertifizierung von Kohlendioxid-Entnahmen aus der Atmosphäre soll zwischen vier Stufen unterscheiden, die für die jeweilige CO 2 -Speicherdauer stehen. Wer das Treibhausgas langfristig bindet, fällt in eine andere Kategorie als jemand, der nur für eine kurze Speicherung garantiert. „CO 2 -Entnahmen kommen voran“, frohlockte die konservative Europaabgeordnete Lídia Pereira, die die Berichterstatterin des EU-Parlaments zu dem Thema ist, auf dem Portal X.

Von Um­welt­schüt­ze­r*in­nen kommt Kritik. Viviane ­Raddatz vom WWF nennt die Regel beispielsweise einen „neuen Ablasshandel“. „CO 2 -Minderungen sind von Entnahmen streng zu unterscheiden – leider lässt die EU in ihrer Einigung die Grenze verschwimmen“, sagte sie. Ihre Sorge: „Das kann zu viel Greenwashing mit kleiner und kurzfristiger Klimawirkung führen.“