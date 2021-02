Kinotipp der Woche : Das Verhältnis zur Welt

Leonie Krippendorffs zweiter Langfilm „Kokon“ verdichtet einen Sommer des Erwachsenwerdens. Der Salzgeber Club zeigt ihn in seinem Onlineangebot.

Hitze in Kreuzberg. Die 14jährige Nora hängt mit ihrer älteren Schwester Jule und deren bester Freundin Aylin rund um das Kottbusser Tor ab. Eine Verletzung sorgt dafür, dass Nora den Sommer über in Berlin bleibt, anstatt mit ihrer Klasse auf Kanufahrt zu fahren.

Dann geraten die Dinge in Bewegung: Nora bekommt das erste Mal ihre Periode und stellt fest, dass sie auf Frauen steht. Besonders Romy, die neu ist in der Klasse ihrer Schwester hat es ihr angetan. In den Nächten sucht sie in zaghaften Gesprächen mit ihrer Schwester nach Konzepten für ihre eigenen Gefühle, tagsüber beobachtet sie meist schweigend das Geschehen um sie herum und sucht nach einem Verhältnis zur Welt, die sie umgibt.

tazplan Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan. Mehr Kulturtipps für Berlin in der Printausgabe der taz am Wochenende.

Leonie Krippendorffs zweiter Langfilm „Kokon“ verdichtet Noras Sommer des Erwachsenwerdens. Bei der Berlinale letztes Jahr lief der Film in der besten Sektion des Festivals, den Generationen, und wurde gebührend gewürdigt. Nun zeigt ihn der Salzgeber-Verleih in seinem Onlineangebot Salzgeber-Club.

Noras Schwester Jule und ihre beste Freundin Aylin halten in ihrem Umgang miteinander das fragile Gleichgewicht der Verletzlichkeiten mühsam in der Balance. Romy wird für Nora zu einer Projektionsfläche eines Neuanfangs, der Suche nach dem eigenen Begehren, ihrer selbst.

Als sie das erste Mal bei Romy übernachtet hat, schreibt Nora ihr am nächsten Tag, es sei schön gewesen. „Ich“ „und“ „aber“ sagt das Handy. Ihre erste Liebe endet in einem gebrochenen Herzen und doch ist Nora am Ende des Sommers eine andere Person, eine glücklichere Person, als nur wenige Wochen zuvor.

Inmitten der Zeiten der Pandemie ist „Kokon“ eine Verheißung. Die Geschichte eines Sommers, in dem Beziehungen, menschliche Nähe und die Suche nach sich selbst die eigene Welt verändern kann. Nur eines würde man sich auch nach „Kokon“ wieder wünschen: dass sich deutsche Filme, die vom Fernsehen koproduziert werden, vielleicht doch nochmal ein zweites Farbspektrum neben den Sepiatönen erobern.