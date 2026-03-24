Lieber Hans-Rémi, um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst einmal verstehen, was ein schwarzes Loch ist. Wenn du in die Luft springst, dann fällst du rasch wieder zurück auf den Boden, oder? Das liegt daran, dass die Erde riesengroß ist, und je mehr Masse ein Objekt hat und je näher du ihm bist, desto stärker zieht es dich an. Wir nennen das Schwerkraft. Alle Dinge mit Masse, die sich im Weltall bewegen, haben Schwerkraft, auch schwarze Löcher. Bei denen gibt es aber eine Besonderheit: Sie sind so schwer, dass nichts ihrer Anziehung entkommen kann. Um jedes von ihnen verläuft eine unsichtbare Grenze. Alles, was diese Grenze übertritt, wird für immer verschluckt – sogar das Licht.

Diese kosmischen Staubsauger entstehen, wenn besonders große und schwere Sterne ganz alt werden und in sich zusammenfallen. So was nennt man Supernova-Explosion. Dabei wird extrem viel Energie freigesetzt. Was von den Sternen übrig bleibt, wird nach unseren bisherigen Theorien in einem unvorstellbar kleinen Bereich zusammengepresst. Ein Stern, der so groß ist wie die Erde, würde auf die Größe einer Murmel zusammenfallen.

Wenn ein schwarzes Loch neben der Sonne auftauchen würde, dann würde es zunächst das Licht aufsaugen, das ganz nah an ihm vorbeifliegt – wenn dieses Licht die Grenze um das schwarze Loch überschreitet. Durch Teleskope, mit denen wir das Weltall beobachten, würden wir erst mal einen schwarzen Fleck sehen. Der Sonne würde das schwarze Loch zwar nicht das Licht ausknipsen, aber es ändern. „Es könnte sein, dass die Sonne ganz merkwürdig aussieht. Vielleicht würden wir die Sonne als hellen Ring sehen oder mehrere Bilder der Sonne gleichzeitig“, sagt Markus Pössel vom Max-Planck-Institut für Astronomie.

Frisst das Loch die Sonne, wird's dunkel und kalt

Wenn das schwarze Loch sehr schwer wäre, würden die Sonne und alle Planeten unseres Sonnensystems von ihm angezogen. Unsere Tages- und Jahreszeiten würde das auf den Kopf stellen. „Nur falls unsere Sonne selbst in das schwarze Loch hineinfiele, würde uns kein Licht mehr von ihr erreichen“, erklärt Pössel. Dann wird es dunkel und vor allem kalt.

Aber Entwarnung: Du und ich werden das nicht erleben. Neben der Sonne wird nicht einfach ein schwarzes Loch auftauchen. Nicht einmal die Sonne ist schwer genug, um ein schwarzes Loch zu werden. Das Universum steckt voller Rätsel – und schwarze Löcher sind definitiv die spannendsten.