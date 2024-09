Kinder fragen, die taz antwortet : Immer weiter, immer größer

Wir wollen von Kindern wissen, was sie beschäftigt. Diese Woche fragt Anouk, 10: Wie haben Forscher erkannt, dass das Universum unendlich groß ist?

Bei Fragen, die unser Sonnensystem und das Universum betreffen, habe ich mich früher, als ich so alt war wie du, Anouk, immer an meinen Papa gewandt. Und manchmal tue ich das auch heute noch. Denn als Hobby-Astronom hat er immer auf die unmöglichsten und komplexesten Fragen rund ums Weltall eine Antwort. Als ich ihm deine Frage stellte, musste er aber doch erst mal schlucken. „Da hast du dir aber eine schwere Frage ausgesucht“, sagte er. Trotzdem wollte er gerne helfen, deine Frage zu beantworten.

Es ist so, sagt er: Beim nächtlichen Blick durch das Teleskop haben Forscher irgendwann entdeckt, dass es um unser Sonnen­system und unsere Milchstraße herum noch viele weitere Milchstraßen gibt – auch Galaxien genannt. Vor knapp hundert Jahren, genauer gesagt im Jahr 1929, beobachtete der amerikanische Astronom Edwin Hubble schließlich: Alle Objekte im Weltall scheinen sich immer weiter von uns weg zu bewegen. Und das immer schneller, je weiter sie von uns entfernt sind, und in jede Richtung, in die du guckst. So, wie wenn du Punkte auf einen Luftballon malst und den dann aufbläst. Dieser Effekt, den Hubble durch bestimmte Eigenschaften im Licht erkennen konnte, wurde später nach ihm benannt.

Diese Entdeckung bedeutet aber auch, dass alles, was sich im Weltall befindet, irgendwo hergekommen sein muss, von wo aus es weggeschleudert wurde. Und so entstand die Urknall-Theorie. Mit dieser enormen Explosion vor 13,8 Milliarden Jahren muss alles entstanden sein – so die Theorie. Davor und außerhalb des sich immer weiter ausdehnenden Weltalls wäre demnach nichts. Und weil wir bis jetzt nur dieses eine kennen und man es sich sonst nicht anders erklären kann, entstand die weitere Theorie, dass das Universum unendlich ist.

So weit die Antwort von meinem Papa. Aber ich habe natürlich auch noch mal eine richtige Expertin gefragt. Die stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Planetarium Berlin, Monika Staesche, bestätigte mir: „Wir wissen nicht, wie groß das Universum ist – aber es ist unvorstellbar groß und dehnt sich immer weiter aus.“ Doch dass das Weltall wirklich unendlich groß ist, ist bislang noch nicht bewiesen. Es ist nur eine Theorie – also eine Idee von vielen. Genauso gibt es zum Beispiel auch die Theorie, dass neben unserem noch ganz viele Universen in einem „Multiversum“ existieren – aber das ist wieder eine andere Geschichte.