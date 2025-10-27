Kein Trinkwasser mehr: „Das ist schon Körperverletzung“
Der Eigentümer der teilbesetzten Haabersaathstraße hat den Bewohner:innen das Trinkwasser abgestellt. Der Bezirk will handeln.
taz | „Um 10:06 Uhr lief das Wasser noch mit vollem Strahl, um 10:07 Uhr nur noch zur Hälfte. Um 10:10 Uhr war es dann ganz weg“, sagt Daniel Diekmann, Mieter in der Haabersaathstraße. Die Bewohner:innen der Häuser 42-48 haben seit Montagmorgen kein Trinkwasser mehr, es wurde ihnen wohl vom Eigentümer abgestellt. Legal ist das nicht. „Auf Recht und Gesetz können sich Mieter hier in Mitte scheinbar nicht verlassen“, sagt Daniel Diekmann der taz, einer der letzten Bewohner:innen mit unbefristetem Mietvertrag in dem Gebäudekomplex.
Die Haabersaathstraße ist seit Jahren umkämpft. Der Eigentümer Andreas Pichotta will hier Luxuswohnungen bauen. Dafür müssen allerdings die aktuellen Bewohner:innen raus, denn die Gebäude sollen abgerissen werden. Im Dezember 2021 besetzten 60 wohnungslose Menschen gemeinsam mit Aktivist:innen den zum Großteil leerstehenden Plattenbaukomplex im Bezirk Mitte. Auch Mieter:innen mit unbefristeten Verträgen leben hier weiter, die den Abrissplänen im Weg stehen.
Um die Bewohner:innen zum Auszug zu bringen, setzt Eigentümer Pichotta auf brachiale Methoden – das Abstellen des Wassers ist nur die neuste Schikane. Aktuell versuchen die Bewohner:innen mit einer einstweiligen Verfügung dagegen vorzugehen. Gibt das Gericht dem Antrag statt, würde dies Pichotta verpflichten, das Wasser innerhalb von 24 Stunden wieder anzustellen. Doch Valentina Hauser von der Initiative Leerstand Hab-Ich-Saath, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat Zweifel: „Wer soll das durchsetzen? Die Polizei und das Bezirksamt schauen bisher ja nur zu“, sagt sie.
Zum 1. November hat Pichotta außerdem den Fernwärmevertrag für die Häuser gekündigt – dann drohen die Wohnungen, kalt zu werden. Erst am vergangenen Wochenende hatten mehrere Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma sich brachial Zugang zu den Häusern verschafft und versucht, die Häuser illegal zu räumen. Bereits 2023 entfernte ein Bautrupp die Stromzähler und beschädigte mehrere Wohnungen. Seitdem haben die Bewohner:innen ohne Vertrag weder Strom noch Warmwasser.
Der Bezirk will handeln
„Man fragt sich schon, was eigentlich noch passieren muss, bis das Bezirksamt handelt“, sagt Katrin Schmidberger von den Grünen zur taz. Die Bauaufsicht habe für Dienstagmorgen eine Begehung angekündigt, so Schmidberger. Sollte Pichotta den festgestellten Schaden nicht schnell beseitigen, würde das Bezirksamt eine Ersatzvornahme beschließen, sagt Schmidberger. Das heißt, dass der Bezirk dafür sorgen würde, dass Wasser- und Wärmeversorgung sichergestellt sind. Die Kosten hierfür müsste der Eigentümer tragen. Die taz-Anfrage ließ das Bezirksamt bisher unbeantwortet.
„Nachdem wir schon so lange dafür kämpfen, hier zu bleiben, geben wir jetzt nicht auf“, sagt Mieter Diekmann. Das Vorgehen des Eigentümers hält er für eine Form des organisierten Verbrechens. „Er tut gerade so, als ob er alles mit dem Gebäude machen kann, nur weil es sein Eigentum ist“, sagt Diekmann. Auch Hauser ist erschüttert, dass jetzt auch noch das Trinkwasser abgestellt wurde: „Das ist nicht mehr nur Nötigung. Das ist Körperverletzung“, sagt sie der taz.
Die Vermutung der Initiative: Pichotta stehe unter Zeitdruck. Denn die Abrissgenehmigung für die Häuser ist nur noch bis zum 31. Dezember gültig. Und auch die Baugenehmigung laufe bald aus. „Das Vorgehen hat System“, sagt Hauser. Die Initiative fordert, dass die Genehmigungen nicht verlängert werden. Die Häuser sollen rekommunalisiert werden.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert