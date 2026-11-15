afp | Wegen Datenschutzverstößen hat Italien gegen Meta eine Strafzahlung in Höhe von 805 Millionen Euro verhängt. Das US-Unternehmen habe auf Fotos von Nutzern zugegriffen, ohne deren ausdrückliche Zustimmung eingeholt oder sie angemessen darüber informiert zu haben, erklärte die italienische Datenschutzbehörde am Samstag. Ein Meta-Sprecher kündigte an, das Unternehmen werde Einspruch gegen die Entscheidung einlegen.

Konkret geht es um die Funktion „Vorschläge zum Teilen von Inhalten aus deinen Bildern“. Über die Facebook-App für Android-Geräte habe Meta über diese Funktion auf Fotos, Videos und die dazugehörigen Metadaten italienischer Nut­ze­r*in­nen zugegriffen, „ohne eine ausdrückliche Zustimmung eingeholt und die Betroffenen ordnungsgemäß informiert zu haben“, erklärte die Datenschutzbehörde.

Meta müsse künftig „die Zustimmung mittels einer separaten und ausdrücklichen Anfrage für diese Funktion einholen sowie den Nut­ze­r*in­nen klar erklären, wozu diese dient“, führte die Behörde aus. Zudem müsse klar kommuniziert werden, „wie sie deaktiviert werden kann“.

Ein Unternehmenssprecher von Meta erklärte, dass das Unternehmen gegen die Strafzahlung vorgehen werde. Das Unternehmen widerspreche den Einschätzungen der Behörde und halte die Höhe der Strafzahlung für „unangemessen“.

Hohe Zahl von Betroffenen

Die italienische Datenschutzbehörde betonte, bei der Entscheidung über die Höhe der Strafe sei die „hohe Zahl von Betroffenen“ ebenso einbezogen worden wie die Dauer des Verstoßes. In Italien nutzen rund 20 Millionen Menschen das Betriebssystem Android auf ihren Mobilgeräten.

Der Verstoß dauert der Behörde zufolge bis heute für alle Nut­ze­r*in­nen an, die ihre Facebook-App nicht aktualisiert oder bei der Frage nach dem Teilen von Bildern bereits mit Ja geklickt haben.

Die 805 Millionen Euro sind eine der höchsten je von der italienischen Datenschutzbehörde verhängten Strafen. 2021 war der Internethändler Amazon wegen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht in Italien zu einer Geldstrafe von mehr als 1,1 Milliarden Euro verurteilt worden. Nach einem Einspruch wurde die Sanktion später auf 752 Millionen Euro reduziert.