Indonesiens Hauptstadt vom Reißbrett : Ausdruck einer neuen Identität

Jakarta versinkt langsam im Meer. Die Regierung baut deshalb einfach eine neue Kapitale. Nun fand die Einweihung von Nusantara statt.

JAKARTA taz | Mit Pomp, Folklore und militärischem Tschingdarrassa feierte Indonesiens Elite am 17. August den 79. Unabhängigkeitstag mit der Einweihung der neuen Hauptstadt Nusantara in Ostkalimantan auf Borneo. Die Bilder im Fernsehen waren beeindruckend. Über den grünen Rasen vor einem repräsentativen Gebäude mit vielen weißen Säulen paradierten Soldaten in schmucken hellblauen Uniformen. Ehrengäste waren in der traditionellen Kleidung der vielen verschiedenen indonesischen Volksgruppen erschienen. Präsident Joko Widodo und seine Gattin Irina Jokowi und Iriana trugen die Kustim-Tracht der in Ostkalimantan lebenden indigenen Kutai.

Nusantara ist das ehrgeizige Projekt von Widodo. Anstatt ernsthaft die vielen massiven Probleme der mehr als 32 Millionen Einwohner zählenden Metropolenregion Jakarta anzugehen, beschloss er einfach den Bau einer neuen Hauptstadt. Auf dem derzeitigen Preisschild stehen (umgerechnet) 32 Milliarden Euro. Geld genug, sagen Kritiker, um Jakarta vor dem sprichwörtlichen Untergang zu retten. Teile von Jakarta versinken mit rund 20 Zentimeter pro Jahr im Meer. Tagtäglich verstopfen Millionen von Autos die Straßen der Metropole, was Jakarta einen globalen Spitzenplatz unter den Großstädten mit der schlechtesten Luft beschert.

Stadtplaner und Umweltexperten hegen aber arge Zweifel, ob der schrittweise Umzug von ein paar Politikern und zwei Millionen Beamten bis zur projektierten Fertigstellung von Nusantara im Jahr 2045 Jakarta eine wirkliche Entlastung bringen wird.

In Nusantara läuft derweil nicht alles nach Plan. Der Bau verläuft schleppender als erhofft. Das liegt zu einem guten Teil offenbar an der ungeklärten Finanzierung. Die Idee war, dass der Staat 19 Prozent der Kosten übernimmt, während der Rest durch Direktinvestitionen aus Partnerschaften von staatlichen und privaten Unternehmen aufgebracht wird. Private Investoren sind in aber bei der indonesischen Monopoly-Variante „Ich kaufe eine Hauptstadt, statt nur eine schnöde Schlossstraße“ sehr zurückhaltend.

Bürgerrechtler beklagen, dass für die Hauptstadt vom Reißbrett viele Menschen in Ostkalimantan umgesiedelt werden müssen. Umweltschützer kritisieren, dass für das von der Regierung als zukünftige „grüne“ Kapitale gefeierte Nusantara wertvoller Baumbestand gefällt wird, unter anderem auch für eine Zufahrtsstraße. „Der Bau der Straße birgt unmittelbare Umweltrisiken, da die Route durch ein Waldgebiet mit hohem Naturschutzwert führt, das den geschützten Wald Sungai Wain, die Mangroven an der Küste und die Balikpapan-Bucht verbindet“, schrieb das Umweltmagazin „Mongabay“ im April 2023.

Nach zwei Amtszeiten muss Präsident Widodo im Oktober die Macht an seinen im Frühjahr dieses Jahres gewählten Nachfolger Prabowo Subianto abgeben. Der derzeitige Verteidigungsminister ist wegen seiner Rolle als General während der Diktatur von Suharto eine kontroverse Figur. Prabowo hat bereits versichert, als Präsident das Projekt Nusantara fortzusetzen. Immerhin ist der Geschäftsmann Prabowo nach eigener Aussage auch ein Nusantara-Investor.

Der altjavanische Begriff Nusantara, wörtlich „äußere Inseln“, bezeichnet im Allgemeinen den indonesischen Archipel. Moderate Muslime in Indonesien, dem Staat mit der weltweit größten islamischen Bevölkerung, propagieren seit geraumer Zeit einen „Islam Nusantara“ oder „Islam des indonesischen Archipels“ als toleranteren Gegenentwurf zu einem extremen und radikalen Islam. Im 80. Jahr der nationalen Unabhängigkeit schauen viele Indonesier nicht zurück auf die koloniale Vergangenheit, sondern mit Nusantara als Bezeichnung der eigenen nationalen Identität und Stärke auf die Zukunft ihres Landes.