Grenzfluss zwischen Estland und Russland : Der Wind bringt Sowjetschlager

Der Fluss Narwa trennt Estland und Russland voneinander. Entsprechend unterschiedlich wird an beiden Ufern der „Tag des Sieges“ begangen. Ein Besuch.

NARWA taz | Wenn eine Windböe ungünstig von Ost nach West weht und „Katjuscha“ und andere Sowjetschlager vom russischen Ufer rüberschallen, versteht man sein eigenes Wort kaum. „Dieses Jahr haben sie wirklich ein Budget!“, sagt David, Journalist der größten estnischen Zeitung, Postimees. Er berichtet jedes Jahr darüber, wie die russischstämmigen Es­t:in­nen den 9. Mai feiern – besonders seit dem 24. Februar 2022 von vielen Es­t:in­nen misstrauisch beobachtet.

Dieses Misstrauen gegenüber der russischsprachigen Minderheit richtet sich vor allem auf die Grenzstadt Narwa. Hier verdichtet sich das Zeitgeschehen. Mit 90 Prozent hat die 56.000-Einwohner-Stadt den größten Anteil an russischsprachigen Menschen in der EU. Nur der gleichnamige Fluss Narwa trennt sie von ihrer russischen Zwillingsstadt Iwangorod. Zwei gewaltige mittelalterliche Festungen erheben sich auf beiden Seiten. Nur die Niemandslandbrücke verbindet sie und vervollständigt das Bild der ultimativen Grenzstadt.

Auf dem jenseitigen Ufer wurden dieses Jahr zum 9. Mai zum ersten Mal eine große Bühne und eine Leinwand aufgebaut, beide eindeutig nach Estland gerichtet. Der Subtext: Das hier geht an unsere unterdrückten Landsleute in der Europäischen Union.

Die Stadtverwaltung in Narwa hat im Gegenzug an der Festungsmauer ein großes Plakat aufgehängt, das einen blutverschmierten russischen Präsidenten zeigt: „Putin, War Criminal“. Dieser Kontrast lässt den Kitsch auf der anderen Seite noch kitschiger wirken. Auf der Leinwand in Iwangorod laufen alte Propagandafilme, auf der Bühne führen gelegentlich ein paar Leute eine kuriose Tanzchoreografie auf. Den ganzen Tag dröhnen Filmdialoge und Musik, überlagern sich zum Teil zum unerträglichen Lärm.

Russen forderten, Anti-Putin-Plakat abzunehmen

Andrej, 35, sonnengebräuntes Grinsen hinter der schnellen Sonnenbrille, findet das alles ganz toll, es fühle sich an wie sein Geburtstag. Später am Abend wird er sich zusammen mit seiner Mutter die große Show ansehen – Livemusik soll es da geben und eine Übertragung der Parade in Moskau. Er ist in Sankt Petersburg geboren und hat inzwischen die estnische Staatsbürgerschaft. Gefragt nach dem Plakat an der Festung sagt er: „Das Plakat ist eine Lüge, Putin ist ein guter Mann!“ Jeder hier in Narwa denke so, erklärt Andrej.

Das sehen Maria, 15, und Martin, 17, russischsprachige Es­t:in­nen, anders: „Diese komische Show interessiert hier keinen. Uns auf keinen Fall.“ Bis maximal 150 Menschen, vor allem ältere, kommen später zusammen, wenn die Liveübertragung beginnt. Vladislav, 27, ist sich sicher: „Die wenigen, die heute ihrer Sowjetnostalgie frönen oder sogar Putin unterstützen, würden niemals zu Russland gehören wollen. Sie wissen es: In der EU zu leben hat Vorteile.“ Alle drei sehen sich eindeutig als Est:innen. Eva, 22, ist Estin und ihre Eltern stammen aus der Ukraine. Sobald sie eine ukrainische Fahne in Erinnerung an die getöteten Soldaten herauszieht, wird sie von mehreren laut beschimpft.

Am Vormittag, erzählt später ein anderer Journalistenkollege, hätten sich die Grenzsoldaten beider Seiten in der Mitte der Brücke getroffen. Die Russen hätten aufgefordert, das Anti-Putin-Plakat sofort abzunehmen. Dagegen hätten sich die Esten geweigert. Dann sei man auseinandergegangen. Mittlerweile beginnt auf der russischen Seite eine schrille Show, hier und da wird Wodka ausgepackt. Mehr als gelungene Propaganda wirkt das Ganze wie ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit.