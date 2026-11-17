S ieben von acht. So viele Frauen stehen in diesem Jahr auf der Liste der Grammys, nominiert für das Album des Jahres. Der einzige Mann, Bruno Mars, wirkt zwischen den Sängerinnen Raye, Rosalía, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Olivia Dean und Taylor Swift etwas verloren. Raye führt mit elf Nominierungen und gleicht somit Beyoncés Rekord aus, Rosalía folgt mit neun. Das sollte nicht überraschen: Alle sieben Frauen dominieren nicht nur die Charts, sondern auch das Internet.

Während Britney Spears, Lady Gaga und Katy Perry die weibliche Spitze der Popmusik in den 2000ern abbildeten, konnten sie sich nur selten bei Preisverleihungen gegen ihre männlichen Konkurrenten durchsetzen. Teenie-Schwärme wie die Justins (Bieber und Timberlake) gaben den Ton an, so wie auch die Backstreet Boys oder One Direction.

Mittlerweile hat sich einiges verändert: Wir schauen kein MTV mehr und auch kein Viva, stehen nicht mehr Schlange bei MediaMarkt, um die neuste CD zu ergattern. Und: Die männerdominierte Musikbranche kuratiert nicht mehr unseren Musikgeschmack, da Social Media es Künst­le­r*in­nen ermöglicht, direkt mit ihren Fans zu interagieren. Internet-Trends entscheiden nun, wer in den Charts die Nase vorn hat.

Da vor allem Tiktok die treibende Kraft hinter der Popularität neuer Pop-Hits ist, hat sich auch die Art, Musik zu konsumieren, verändert. Die „Pop Girlies“, wie Fans große Pop-Sängerinnen auf Social Media bezeichnen, nutzen Trends zu ihrem Vorteil. Die Bezeichnung steht stellvertretend für eine kulturelle Bewegung in der Popmusik, die von weiblicher Kraft, Authentizität und starker Vernetzung über soziale Medien geprägt ist.

Über Nacht zum Phänomen

Zur Vernetzung gehört besonders, dass Hö­re­r*in­nen einen Ausschnitt aus einem Song aufgreifen und ihn mit originellen Choreografien tanzen oder über Videozusammenschnitte und Memes legen. So kann ein Song zum Trend werden und für mehr Aufrufe und Interaktion mit den Künst­le­r*in­nen sorgen. Trends sind oft kurzlebig – die Bewährungsprobe für die Künst­le­r*in­nen besteht darin, virale Momente in nachhaltige Wirkung umzuwandeln. Gleichzeitig bieten Trends die Möglichkeit, für unbekannte Künst­le­r*in­nen ganz groß zu werden.

So geschah es auch mit Raye's Song „Where is my husband“. Der Song wurde praktisch über Nacht in den sozialen Medien berühmt. Dabei half auch Raye selbst nach. Immer wieder filmte sie sich dabei, wie sie zu dem Song mitsang und dabei auf ihren Ringfinger zeigte (ohne Ring, denn sie sucht im Lied nach einem Mann) oder den Entstehungsprozess im Studio dokumentierte. Auch ihre Live-Auftritte, in denen sie meist barfuß und euphorisch über die Bühne tanzte, gingen viral.

Aber auch Deans Song „Man I need“ wurde auf tausenden Social-Media-Videos unterlegt. Und Rodrigos Auftritt mit The-Cure-Sänger Robert Smith wurde begeistert aufgenommen. Dass Swift bei jeder Veröffentlichung große mediale Aufmerksamkeit genießt, ist nicht neu; spätestens seit ihrer Verlobung mit dem NFL-Star Travis Kelce lassen sich in den sozialen Medien wilde Interpretationen über ihre Beziehung aus den Songtexten ziehen.

Nicht nur bei Swift suchen Fans nach Hinweisen auf ihr Leben: Durch den immer größer werdenden Wunsch nach Authentizität wird es den Künstlerinnen mehr möglich, loszulassen und sie selbst zu sein. Rodrigo und Phoebe Bridgers singen ganz offen über Depressionen, Rosalía steht zu ihren spanischen Wurzeln und zeigt sich auch privat offen queer. So können die Sän­ge­r*in­nen eine Vorbildrolle einnehmen, mit der sich Fans identifizieren.

Pop ist nicht gleich nur Pop

Gleichzeitig schaffen die für den Grammy nominierten Frauen es, den Begriff Pop auszuweiten: Raye lässt Bigband-Einflüsse in ihrem Album groß werden und Dean ist gern mal in Richtung R&B unterwegs. Bei Rodrigo und bei Bridgers darf es rockig und laut werden und Rosalía hat auf ihrem Album „Lux“ erfolgreich Klassik mit Techno und Flamenco vermischt.

Die Sängerinnen lediglich als „Pop Girlies“ abzustempeln, wäre also zu kurz gedacht – und würde ihre Leistungen herabwürdigen. Auch Patti Smith lehnte den Begriff „female artist“, also weibliche Künstlerin, komplett ab. Man nenne ja auch die Männer nur Künstler, ohne ihr Geschlecht zu betonen.

Trotzdem: Ihre Bekanntheit in den sozialen Medien hat ihnen Türen geöffnet, die Frauen lange verschlossen wurden. Bei der medialen Aufmerksamkeit, die die Nominierten durch virale Momente und Tiktok-Trends erlangen, wurde es der Jury der Grammys unmöglich gemacht, wegzugucken.