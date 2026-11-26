dpa | Nach der Häufung mehrerer Fälle von Jugendgewalt in Brandenburg will Innenminister Jan Redmann bei der Strafverfolgung aufs Tempo drücken. „Wer Gewalt ausübt, der muss spüren: Der Staat ist da, er schaut nicht weg und er ist schneller, als viele Täter denken“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Potsdamer Landtag. „Jugendgewalt ist Gewalt, Punkt.“

Der Landtag beschloss mit breiter Mehrheit von SPD, CDU, BSW und der WfB-Gruppe ein Maßnahmenpaket mit dem Titel „Sicher aufwachsen in Brandenburg“. Die Vorbeugung von Jugendgewalt müsse ausgebaut werden, indem Kinder- und Jugendhilfe, Familien, Hilfen zur Erziehung und Schulsozialarbeit gestärkt würden. In Schulen sollten Spielräume für soziales Lernen, gewaltfreie Konfliktlösung und Demokratiebildung genutzt werden.

Ein Programm soll nach dem Vorbild der kriminalitätspräventiven Initiative „Kurve kriegen“ aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht werden. Dabei identifiziert die Polizei Kinder und Jugendliche, die bereits strafrechtlich auffällig geworden sind – und dann in einem engen Netz von Trägern der Jugendhilfe, Polizei, Jugendämtern und Schule betreut werden. Dies soll einer späteren „Karriere“ zum „Intensivtäter“ vorbeugen. „Die Kosten pro Platz sind nicht gering, etwa 30.000 Euro pro Betroffenem“, räumte der Minister ein. „Aber die Kosten eines Intensiv- und Mehrfachstraftäters sind erheblich höher.“

Seit dem Jahr 2024 wurden nach Angaben des Innenministers vermehrt „migrantisch geprägte“ Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. „Wir haben die Tätergruppen ermittelt, inzwischen laufen in Potsdam Ermittlungsverfahren gegen 46 Personen“, sagte Redmann. „Wir haben Rädelsführer festgenommen.“

Bessere Zusammenarbeit aller Stellen

In Frankfurt (Oder) hatten Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren im Oktober vor einer Oberschule auf einen 14-jährigen Schüler eingetreten und ihn geschlagen. Als Konsequenz der Gewaltfälle sollen die beteiligten Stellen besser zusammenarbeiten. Geplant ist eine landesweite Koordinierungsstelle für Jugendliche, die schwere Gewalttaten begehen, sowie für Intensivtäter.

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Annemarie Wolff zählte Konsequenzen auf, die bereits gezogen wurden: In Potsdam seien die Ermittlungsgruppe Iuventus und eine Taskforce Jugendgewalt eingerichtet worden, in Frankfurt werde mit Elternkonferenzen und verstärkter Präsenz auf Schulwegen gegengesteuert. In Cottbus seien Sozialarbeit und Integrationsarbeit nach Fällen von Gewalt an Schulen eng verzahnt worden.