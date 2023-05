Gesetzentwurf zur Staatsbürgerschaft : Schneller zum deutschen Pass

Das Innenministerium geht einen Trippelschritt bei der Reform. Aber vor jeder Einbürgerung soll genau geprüft werden.

BERLIN taz | Das Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser (SPD) hat einen neuen Entwurf für eine Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts vorgelegt. Kern des aktuellen Entwurfs ist, dass Aus­län­de­r*in­nen schon nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland eingebürgert werden können statt wie bisher nach acht. Wer bestimmte Kriterien erfüllt, soll sogar schon nach drei Jahren die Staatsbürgerschaft erhalten.

Zu diesen sogenannten „besonderen Integrationsleistungen“ gehören etwa gute Sprachkenntnisse, ehrenamtliches Engagement oder Leistungen auf der Arbeit. In Deutschland geborene Kinder sollen automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn mindestens ein Elternteil seit fünf Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung hat.

Zudem sind zwei weitere Erleichterungen geplant: Se­nio­r:in­nen über 67 Jahren müssen nicht mehr den bisher verlangten Sprachnachweis erbringen, sondern nur noch die „Fähigkeit zur mündlichen Verständigung“ nachweisen.

Wer die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, soll zudem seine vorige Staatsangehörigkeit weiter behalten können. Damit wäre der Weg frei zur doppelten Staatsbürgerschaft – ein Thema, über das in Deutschland jahrzehntelang heftig gestritten wurde. Mit der Reform soll die bisher geltende „Optionspflicht“ für in Deutschland geborene Kinder von Ausländern komplett abgeschafft werden.

Mit Menschenfeindlichkeit keine Einbürgerung

Nach derzeitigem Recht ist eine Einbürgerung in der Regel nur möglich, wenn man keine Sozialleistungen bezieht und seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann – es gibt aber Härtefallregelungen. Das soll auch mit der Reform beibehalten werden.

Allerdings werden neue Ausnahmen definiert: Etwa für Menschen aus der sogenannten „Gastarbeitergeneration“, die bis 1974 in die Bundesrepublik, sowie ehemalige Vertragsarbeiter*innen, die bis 1990 in die DDR eingewandert sind.

Auch Menschen, die so schlecht bezahlt sind, dass sie trotz Vollzeitstelle auf das Existenzminimum aufstocken müssen, können sich einbürgern lassen. Voraussetzung ist, dass sie in den letzten zwei Jahren mindestens 20 Monate gearbeitet haben. Eine weitere Ausnahme gibt es für Familien mit minderjährigen Kindern: In einer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft reicht es, wenn eine Person Vollzeit arbeitet. Of­fen­bar wurde innerhalb der Regierung gerungen, welche Ausnahmen gelten sollen.

Neu sind auch explizitere Einschränkungen für Ausländer mit antisemitischen, rassistischen und sexistischen Einstellungen. Mit besseren Abfragen bei den Behörden sollen Menschen von der Einbürgerung ausgeschlossen werden, die wegen Taten verurteilt wurden, bei denen „antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ festgestellt wurden.

Der Entwurf macht bestehende Regelungen allerdings nur etwas konkreter. Innenministerin Faeser erklärte dazu: „Rassismus, Antisemitismus oder jede andere Form von Menschenfeindlichkeit steht einer Einbürgerung entgegen – da gibt es keinerlei Toleranz. Wer unsere Werte nicht teilt, kann nicht Deutscher werden.“

Dieser Punkt war auch der FDP besonders wichtig. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stephan Thomae, begrüßt daher die verschärften Prüfungen und Sicherheitsabfragen.

Veraltetes Staatsbürgerschaftsrecht überarbeiten

Die SPD-Fraktion sieht noch Verbesserungsbedarf. Hakan Demir, zuständiger Berichterstatter der SPD, sagte, es brauche weiterhin Ausnahmen für Menschen, die Angehörige pflegen oder im Alter aufstocken. Darüber wolle man mit der FDP „nun im parlamentarischen Prozess weiter verhandeln“, so Demir. Denn: „Wir dürfen Menschen nicht von der Staatsbürgerschaft und demokratischen Teilhabe ausschließen, weil sie sich um andere kümmern oder in schlecht bezahlten Jobs arbeiten.“

Die Grünen klingen etwas verhaltener. Die Abgeordneten Lamya Kaddor und Filiz Polat begrüßten zwar den Kern des neuen Entwurfs grundsätzlich: „Deutschland ist seit langem ein Einwanderungsland. Es ist allerhöchste Zeit, dieser Realität mit einem zeitgemäßen, modernen Staatsangehörigkeitsrecht Rechnung zu tragen.“ Kaddor und Polat sagten aber auch, es sei gut, „dass noch vor der ersten Ressortbeteiligung die Bundesländer und die Zivilgesellschaft beteiligt werden.“

SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 das Ziel gesetzt, das veraltete deutsche Staatsbürgerschaftsrecht zu überarbeiten. Der neue Referentenentwurf geht nun in die Abstimmung mit den anderen Bundesministerien und Verbänden. Im Sommer soll das Gesetz beschlossen werden.