Geflüchtete und die Nachbarschaft: Ein Galgen macht noch keinen Mob

Das Ankunftszentrum in Bramsche-Hesepe bei Osnabrück ist eines von zweien seiner Art in Niedersachsen. Das andere befindet sich in Braunschweig. Wer in das Bundesland flüchtet oder migriert, kommt in der Regel zunächst in eines dieser beiden Zentren. In Niedersachsen verteilt gibt es zudem ein Dutzend weitere Unterkünfte der Landesaufnahmebehörde.

Fünf Prozesse durchlaufen die Asylsuchenden in der Einrichtung in Bramsche: Registrierung, Erstuntersuchung, Aktenanlage, Anhörung und schließlich Verteilung in die Kommunen.

Die Maximalbelegung des Standorts liegt bei 1020 Menschen, derzeit sind rund 1.200 Menschen hier untergebracht. Zeitweise waren es schon mal mehr als 2000 Menschen.