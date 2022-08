Geflüchtete im Ärmelkanal : 1.295 Menschen binnen 24 Stunden

Am Montag haben so viele Menschen den Ärmelkanal gen Großbritannien überquert wie noch nie. Allein in diesem Jahr waren es bereits 22.670 Geflüchtete.

LONDON afp | Die Zahl der Menschen, die in kleinen Booten den Ärmelkanal nach Großbritannien überqueren, hat nach Angaben Londons einen neuen Tages-Rekord erreicht.

Innerhalb eines Tages seien am Vortag etwa 1.295 Personen registriert worden, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag. Bisheriger Rekordtag war demnach der 11. November 2021 mit 1.185 Ankömmlingen.

In diesem Jahr haben nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA bereits rund 22.670 Menschen die gefährliche Kanalüberquerung riskiert. Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr waren es demnach nur 12.500 Menschen.

Insgesamt erreichten im vergangenen Jahr 2021 28.500 Geflüchtete auf diesem Weg das Vereinigte Königreich. Laut einem kürzlich veröffentlichten Parlamentsbericht könnte die Zahl in diesem Jahr auf rund 60.000 steigen – trotz der wiederholten Versprechen der konservativen Regierung, den Überquerungen einen Riegel vorzuschieben. London wirft Paris vor, nicht genug gegen die Kanalüberquerungen zu tun.