Beirut taz | Am Abend des 4. August 2020 geht ein Notruf in der Zentrale der Feuerwachstation Karantina ein. Zehn Feuerwehrleute eilen an den Hafen, um den Brand von Feuerwerkskörpern zu löschen. Einige Minuten später, um 18.07 Uhr Ortszeit, detonieren 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat im Lagerhaus 12.

Joe Bou Saab war einer der Feuerwehrleute, die praktisch in den Tod geschickt wurden, ohne dass man ihnen mitteilte, dass sich dort explosives Material befindet.

Fünf Jahre später steht seine Tante Nada Awad mit einem Bild des Verstorbenen vor dem Beiruter Hafen. „Wir haben 17 Tage lang gesucht und nichts von ihm gefunden, außer einer SIM-Karte“, erzählt Awad. Das Haus ihrer Schwester sei seitdem wie ein Schrein: „Dort schläft sie unter Schlafmitteln und bewahrt die Kleidung ihres Sohnes auf, die niemand berühren darf.“ Ihre 50-jährige Schwester sei nervlich am Ende, ihr Schwager könne nicht mehr arbeiten. „Beide verbringen ihre Tage damit, Fotos von Joe anzuschauen.“

Durch die Explosion starben mindestens 250 Menschen, rund 6.000 Menschen wurden verletzt, knapp 300.000 verloren ihr Zuhause. Die Explosion zerstörte Häuser und das Gefühl von Heimat und Sicherheit.

Fünf Jahre sind vergangen – ohne Ermittlungsergebnis

Fünf Tage brauche man, hatte der damalige Ministerpräsident Hassan Diab angekündigt, um alles aufzuklären. Nun sind fünf Jahre vergangen, Diab ist lange nicht mehr Kabinettschef und selbst angeklagt wegen Fahrlässigkeit. Vorläufige Untersuchungen ergaben, dass er und viele hochrangige Beamte bis hin zum damaligen Präsident Michel Aoun über das Ammoniumnitrat informiert waren. Trotzdem lag die hochexplosive Fracht fast sechs Jahre lang achtlos im Hafen.

Fünf Jahre später ist das Land der Gerechtigkeit keinen Schritt näher. Politische Akteure behindern die innerstaatliche Untersuchung – hauptsächlich die Partei und Miliz Hisbollah.

Der erste Untersuchungsrichter, Fadi Sawan, lud namhafte Politiker zur Befragung vor. Diese beantragten die Überweisung des Falls an einen anderen Richter. In einem Gerichtsurteil heißt es, Sawans Haus sei bei der Explosion beschädigt worden und er sei daher parteiisch. Im Februar 2021 übernahm Tarek Bitar. Er erließ Haftbefehle gegen die Ex-Minister Ali Hassan Khalil und Ghazi Zeiter, Verbündete der Hisbollah. Die Sicherheitskräfte weigerten sich, die Haftbefehle zu vollstrecken. Der ehemalige Generalstaatsanwalt, Ghassan Oueidat – selbst von Richter Bitar angeklagt – reichte Beschwerde gegen Bitar ein, wodurch die Ermittlungen eingestellt wurden.

Nach zwei Jahren – und einem Machtverlust seitens der Hisbollah – nahm Bitar im Februar 2025 seine Arbeit wieder auf. Ein neuer Generalstaatsanwalt hob die verhängten Maßnahmen gegen ihn auf, unterstützt durch den neuen Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam, die den Opfern Gerechtigkeit versprechen.

Nahost-Konflikt Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 startete das israelische Militär eine Offensive in Gaza, 2024 folgte der Vorstoß gegen die Hisbollah im Libanon. Der Konflikt um die Region Palästina begann Anfang des 20. Jahrhunderts. ➝ Mehr zum Thema Nahost-Konflikt

Jedes Jahr demonstieren die Angehörigen erneut

Dafür protestieren die Angehörigen heute noch. Jedes Jahr ziehen sie vom Märtyrerplatz und der Feuerwehr-Station an den Hafen. Mit einer Schweigeminute und Fotos der Verstorbenen auf einem großen Bildschirm gedenken sie der Toten.

Am fünften Jahrestag der Tragödie gibt es erstmals so etwas wie Optimismus. Der seit Januar regierende Nawaf Salam war zuvor Chef des internationalen Gerichtshofs. Er gilt als unabhängig von Korruption.

 Ich komme jedes Jahr her, um Gerechtigkeit für sie zu fordern, dass die verantwortlichen Beamten für dieses Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden Sibelle Audi, hat ihre Mutter verloren

Die neue Regierung ist symbolische Schritte gegangen: Kulturminister Ghassan Salameh hat das zerstörte Weizensilo als historisches Denkmal annerkannt. Justizminister Adel Nassar und Premier Salam haben sich drei Mal mit den Familien getroffen. Am Vorabend des Jahrestages eröffnete Salam einen Gedenkpfad mit 75 Olivenbäumen vor dem Hafen, die Namen der Opfer tragen.

Die 19-Jährige Sibelle Audi steht vor den Olivenbäumen. Bei der Explosion hat sie ihre Mutter verloren. „Es ist eine Wunde, die seitdem blutet.“ Ihre Stimme bricht. „Ich komme jedes Jahr her, um Gerechtigkeit für sie zu fordern, dass die verantwortlichen Beamten für dieses Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Hoffentlich werde die Regierung das Recht durchsetzen, sagt sie.

„Weder Gerechtigkeit noch Reformen“

Viele Angehörige sehen in Rechenschaftspflicht auch die Verknüpfung zur Hisbollah, die das Ammoniumnitrat für Fassbomben in Syrien gelagert haben soll. So auch Nada Awad:„Solange im Libanon Waffen vorhanden sind, kann es weder Gerechtigkeit noch Reformen geben.“ Die Hisbollah müsse ihre Waffen deshalb in die Hände des Staates geben. „Ich bin heute hier, um dies zu fordern. Damit nichts mehr explodiert, niemand mehr stirbt, niemand mehr seine Kinder beerdigen muss.“ Am Dienstag soll das Kabinett über einen Plan zur Entwaffnung entscheiden.

Obwohl der Weg zur Gerechtigkeit noch lang ist, gibt es erstmals Optimismus. Eine Entscheidung des leitenden Staatsanwalts werde in Kürze erwartet, erklärten Aktivisten und Rechtsquellen dem arabischen Sender Al Jazeera.