Freiräume in Berlin: „Die Køpi ist unzerstörbar“

Der Platz in Berlin Die Køpi in der Köpenicker Straße 137 in Berlin-Mitte wurde kurz nach dem Mauerfall Anfang der 90er besetzt und wenig später wurde das Haus legalisiert. Seither ist die Køpi als autonomes Wohnprojekt und Kulturzentrum weltweit bekannt. Es gibt dort ein großes Angebot an diversen Aktivitäten. Als Institution in der Szene auch sehr beliebt, kommen seit jeher Bands und Gäste aus der ganzen Welt in die Køpi. Der dem fünfgeschossigem Gebäude (ehem. Hinterhaus mit Resten von zwei Seitenflügeln) angrenzende Garten wird als Wagenplatz genutzt und ist fester und aktiver Bestandteil der Køpi. Der Wagenplatz und seine Be­woh­ne­r:in­nen gehören sowohl zum Wohnprojekt als Ganzes als auch im Einzelnen zum Haus der Køpi und den dort ansässigen Menschen, Projekten und Kollektiven.

Der Platz und die Welt Die Køpi ist auch international gut vernetzt mit anderen linken Projekten. Am Freitag ist Italien zu Gast in der Köpenicker Straße 137: FOA Boccaccio 003, ein Projekt aus Monza in der Lombardei, ist ebenfalls bedroht. Es gibt abends eine Filmvorführung über die Mailänder Punk- und Hardcore-Szene und ein Gespräch über die Lage in Monza. Flohmarkt ab 17 Uhr, Essen aus der Soli-Küfa ab 20 Uhr. Der Wagenplatz geht außerdem vom 14. bis 21. Juli auf Køpi Platz Info Tour und bietet täglich Infos zur aktuellen Lage in verschiedenen deutschen Städten – enden soll die Reise dann an weiteren Stationen in Schweden und Dänemark. (taz)