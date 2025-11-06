piwik no script img

Fördergeld bei AntisemitismusprojektenEs geht um Machtmissbrauch

Erik Peter

Kommentar von

Erik Peter

CDU-Politiker betrachten den Staat als Selbstbedienungsladen. Den notwendigen Kampf gegen Antisemitismus schwächen sie.

Sarah Wedl-Wilson
In der Kritik: Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson Foto: dpa

D ie Verteidigungslinie der CDU in der Spendenaffäre um Projekte gegen Antisemitismus scheint klar: Wer ihre intransparente und ungeprüfte Vergabe von Geldern an teils völlig unbekannte Projektträger kritisiert, stellt sich gegen den notwendigen Kampf gegen Judenfeindlichkeit. Genauso stellen es die beiden maßgeblich beteiligten Parlamentarier Christian Goiny und Dirk Stettner dar. Doch die Argumentation ist so schamlos wie am Thema vorbei. Denn in der Affäre um das Zuschustern von Geld an der CDU genehme Projekte geht es nur um eines: Machtmissbrauch.

In einem Rechtsstaat sollte es selbstverständlich sein, dass die Vergabe von Haushaltsmitteln, Steuergeld also, an die Prüfung einer qualifizierten Verwaltung gebunden ist. Schon die Einrichtung eines eigenen Fördertopfs in Höhe von 3,4 Millionen Euro ohne ersichtliche Förderbedingungen wird dem nicht gerecht. Wenn dann aber die CDU-Fraktion eine Liste von zu fördernden Projekten vorlegt und ihre Se­na­to­r:in­nen dafür sorgen, dass genau jene auch alimentiert werden, gegen alle Einwände aus der Verwaltung, stellt sich eine Partei über den Staat; begreift ihn als Selbstbedienungsladen.

Das wird nicht besser, nur weil das Thema dieser neuerlichen CDU-Korruptionsaffäre der – vorgebliche – Kampf gegen Antisemitismus ist. Diesem schadet die Partei gar mit ihrem Handeln. Es ist nicht ersichtlich, warum CDU-Politiker für die Anti-Antisemitismus immer auch ein Kulturkampf ist, besonders geeignet dafür sein sollten, auszuwählen, welche Konzepte wirksam sind. In Berlin haben auf Weisung des einstigen Kultursenators Joe Chialo und seiner Nachfolgerin Sarah Wedl-Wilson Akteure Geld erhalten, für deren Kompetenz es bislang keinerlei Nachweise gibt.

Und das hat System: Im Bund fördert das CSU-geführte Forschungsministerium derzeit ein Schulprojekt gegen Antisemitismus von Ahmad Mansour. Laut einem Bericht von Correctiv wurde auch dort auf eine genaue Prüfung verzichtet; dabei gibt es erhebliche Zweifel an der Wissenschaftlichkeit des Projekts.

Doch noch mehr als um das einseitige Antisemitismuskonzept der Union geht es um das Gebaren, das zumindest in der Fördergeldaffäre in Berlin dazu geeignet ist, Vertrauen in eine funktionierende Demokratie weiter zu zerstören. Öffentliche Haushalte sind keine Privatschatullen für die parteipolitischen Interessen einiger CDU-Politiker. Aufklärung ist dringend geboten – ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, den Grüne und Linke am Mittwoch ankündigten, genau das richtige Mittel.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Erik Peter

Erik Peter

 Politik | Berlin
Redakteur für parlamentarische und außerparlamentarische Politik in Berlin, für Krawall und Remmidemmi. Schreibt über soziale Bewegungen, Innenpolitik, Stadtentwicklung und alles, was sonst polarisiert. War zu hören im Podcast "Lokalrunde".
Themen #CDU-Fördergeldaffäre #CDU Berlin #Antisemitismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Christian Goiny spricht im Berliner Abgeordnetenhaus
Geförderte Antisemitismusprojekte Klüngel, Briefkästen und eine Immobilienfirma

Zwölf Projekte haben Geld aus dem Topf der Berliner Kulturverwaltung erhalten. Eine Spurensuche der taz weckt Zweifel an der Kompetenz der Empfänger.

Von Hanno Fleckenstein, Anselm Mathieu und Erik Peter
Joe Chialo spricht bei einer Demo vor dem Brandenburger Tor
Fördergeldaffäre der Berliner CDU Verdacht auf Untreue

Ein Untersuchungsausschuss wird sich mit der Vergabe von Antisemitismus-Fördergeldern beschäftigen. Ein Rechtsgutachten spricht von Rechtsverstößen.

Von Erik Peter
Joe Chialo und Dirk Stettner
Projekte gegen Antisemitismus Förderfilz der CDU

Die Berliner Kultursenatoren Chialo und Wedl-Wilson haben willkürlich Mil­lionen Euro Fördergelder vergeben – nach Druck aus der Fraktion.

Von Erik Peter
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
„Arbeitspflicht“ für junge Arbeitslose Wenn um 7 Uhr morgens das Ordnungsamt klingelt
2
Debatte über Abschiebungen Die Realitätsverweigerer der Union
3
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
4
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
5
Abschiebungen nach Afghanistan Purer Zynismus
6
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig