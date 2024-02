Festnahmen nach Anschlag auf Linke-Büro : Rechte in Haft

Wegen eines Sprengstoffanschlag auf ein Büro der Linke in Oberhausen 2022 sind zwei Tätverdächtige festgenommen worden. Es sollen Rechtsextreme sein.

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Sprengstoffanschlag auf das Parteibüro der Linken in Oberhausen und trotz zwischenzeitlicher Einstellung der Ermittlungen sind mittlerweile zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Bei den beiden bereits am Dienstag festgenommenen Personen soll es sich einem Bericht der WAZ vom Mittwoch zufolge um Oberhausener Rechtsextreme handeln.

Sie sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft. Die beiden Personen könnten überdies Verbindungen zur „Reichsbürger-Szene“ haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Duisburg bestätigte diese Angaben am Donnerstag auf Nachfrage allerdings nicht. Die Staatsanwaltschaft Duisburg und der Essener Staatsschutz sollen ihre Ermittlungen bereits im Sommer 2023 eingestellt haben, berichtet die WAZ.

Der Anschlag auf das „Linke Zentrum“, die Geschäftsstelle der Linken in Oberhausen vom 5. Juli 2022 hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das „Linke Zentrum“ war durch die Wucht der Detonation völlig zerstört worden. Verletzt wurde bei dem nächtlichen Anschlag niemand. „Scheiben wurden bis hin zu den gegenüberliegenden Geschäften zerstört“, schrieb damals die Parteivorsitzende Janine Wissler in einer Mitteilung auf der Webseite der Bundespartei.

Ein gegenüberliegendes Reisebüro sowie ein Friseurgeschäft sollen demnach ebenfalls durch die Detonation beschädigt worden sein. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. In der Vergangenheit hatte es laut der Partei bereits wiederholt Aufkleber-Attacken und Drohbriefe aus dem Neonazispektrum gegen die Partei und ihre Räume gegeben.

Rechtsextremes Motiv

Wissler erklärte damals weiter, der Sprengstoffanschlag sei eine „völlig neue Dimension von Angriffen gegen unsere Büros, hier werden Menschenleben gefährdet“. Für viele Linke stand schnell fest: Der Anschlag muss einen rechtsextremen Hintergrund haben, muss „rechts motiviert gewesen sein“, hörte man auf Solidaritätsaktionen und Demonstrationen in Oberhausen kurz nach dem Anschlag.

Yusuf Karacelik, Vorsitzender der Fraktion „Die Linke.Liste Oberhausen“, erklärte vor anderthalb Jahren: „Wir gehen von einem gezielten Anschlag von rechts aus. Selbstverständlich setzen wir unser Engagement für eine vielfältige solidarische Gesellschaft und gegen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung fort.“

Dennoch waren sowohl für den Staatsschutz, der immer in solchen Fällen eingeschaltet wird und Ermittlungen aufnehmen muss, als auch für das Landeskriminalamt in Düsseldorf die Drahtzieher lange nicht auszumachen. Die Ermittlungen zogen sich; eine Aufklärung rückte in weite Ferne.

Ein Jahr nach dem Sprengstoffanschlag, im Sommer 2023, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg mit, dass sie die Ermittlungen eingestellt habe. Nicht nur die Oberhausener Linke, sondern auch andere Kreisverbände in der Umgebung kritisierten damals die Einstellung der Ermittlungen. Nun soll der Polizei der Durchbruch gelungen sein. Laut WAZ steht der Fall gar kurz vor der Aufklärung.

Endlich Tatverdächtige ermittelt

Nur wenige hundert Meter vom Tatort an der Elsässer Straße in der Innenstadt der Ruhrgebietsstadt entfernt hat die Polizei am vergangenen Dienstag eine Wohnung durchsucht. Die Durchsuchung soll mehr als zehn Stunden gedauert haben. Auch Kräfte auswärtiger Hundertschaften seien unterstützend eingesetzt worden.

„Wir sehen uns bestätigt, denn wir sind immer von einem rechtsextrem motivierten Anschlag ausgegangen“, sagt Yusuf Karacelik am Donnerstag im Gespräch mit der taz. Er begrüße, dass endlich Tatverdächtige ermittelt worden seien, nachdem die Ermittlungen bereits eingestellt worden waren, „was wir immer kritisierten“.

Wenn sich der Tatverdacht erhärtet und Anklage erhoben wird, wolle die Linke zivilrechtliche Ansprüche prüfen gegen die beiden mutmaßlichen Täter. „Uns ist ein großer Schaden entstanden“, so Karacelik.

Die Partei hat derweil ein neues Büro bezogen. Der bekannte „Paroli Treff“ ist weiterhin an der Elsässer Straße beheimatet, nur wenige Schritte vom alten Zentrum entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Linke Zentrum Oberhausen dient dem Kreisverband, der Ratsfraktion und der Linksjugend als Anlaufstelle. Es ist ebenso das Bürgerbüro der Bundestagsabgeordneten Kath­rin Vogler.