D ie Türkei hat seit den Geziprotesten im Jahr 2013 viele Wendepunkte erlebt. Die Verhaftung von Abgeordneten und Journalisten nach dem Putschversuch von 2016, die Verfassungsänderung von 2017, die das Präsidialsystem einführte, die Parlamentswahlen 2018, die Kommunalwahlen 2019 und die Ernennung von Zwangsverwaltern für Gemeinden in den östlichen Provinzen. Diese politischen Entwicklungen wurden von zahlreichen Korruptionsskandalen, unzähligen Verfassungsverletzungen, einer andauernden Wirtschaftskrise, Femiziden, Kindesmissbrauchsfällen, Grubenunglücken, von Umweltzerstörung und einem verheerenden Erdbeben begleitet. Doch eine zweite Gezibewegung hat es nicht gegeben. Die Republikanische Volkspartei (CHP), die größte Oppositionspartei, verwies auf Wahlen als einziger Weg für Veränderung.

Bei den Parlamentswahlen 2023 sollte die Opposition zusammenkommen und Präsident Recep Tayyip Erdoğan besiegen. Trotz der langjährigen Praxis der Regierung, in kurdischen Gemeinden Zwangsverwalter einzusetzen, erschien es aus westlicher Perspektive immer noch realistisch, in der Türkei Wahlen zu gewinnen. Doch 2023 gewann Erdoğan wieder. Zuletzt wollte die Opposition vorgezogene Wahlen erwirken und Ekrem İmam­oğlu nominieren – den Bürgermeister, der 2019 nach 25 Jahren AKP-Herr­schaft Istanbul eroberte. Doch İmam­oğlu wurde am frühen Mittwochmorgen festgenommen. Ihm werden Terrorismus und Korruption vorgeworfen.

Der Westen der Türkei hat nun die schmerzhafte Lektion gelernt, die kurdische Wähler schon lange kennen: Die türkische Justiz hat sich in ein politisches Machtinstrument verwandelt und kann jede demokratische Wahl verhindern und gewählte Vertreter aus dem Amt entfernen. Sollte nun ein Zwangsverwalter für die Stadt Istanbul eingesetzt werden, würde das bedeuten, dass Wahlen in der Türkei de facto abgeschafft sind: ein letzter Höhepunkt auf dem Weg in die Autokratie. Trotzdem will die CHP am Sonntag im ganzen Land Wahlurnen aufstellen, um in einer rein symbolischen Aktion über İmamoğlus Kandidatur bei den nächsten Wahlen abzustimmen.

Offensichtlich liegt es nicht nur an der Opposition, dass es kein zweites Gezi gibt. Der Staat hat drastische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass es nicht wieder zu ähnlichen Protesten kommt. Die Geziproteste wurden als Putschversuch gebrandmarkt und Protestierende wurden zu absurd harten Strafen verurteilt. Das Recht auf demokratische Versammlungen in der Türkei wurde praktisch abgeschafft. Die Frauenbewegung ist die einzige, die noch Massen mobilisieren kann. Mit den neuen Internet- und Desinformationsgesetzen können schon Social-Media-Beiträge dazu führen, dass Menschen in den ohnehin überfüllten Gefängnissen landen. Derzeit sitzen knapp 380.000 Menschen in türkischen Gefängnissen, was die Kapazitätsgrenzen weit überschreitet.

Wo ist der Protest in Europa?

Trotz alledem durchbrachen in den letzten Tagen Studierende in Istanbul und Ankara Polizeisperren. Am Mittwochabend versammelten sich trotz Demonstrationsverbots Zehntausende vor dem Istanbuler Saraçhane-Rathaus, um İmamoğlu zu unterstützen. Diese Proteste können wachsen. Am Ende könnte es entscheidend sein, ob das Regime in der Lage ist, die Kontrolle über die Stadtverwaltung von Istanbul zu übernehmen oder nicht.

Viele Menschen in Deutschland fragen sich gerade, warum nicht mehr Menschen in der Türkei auf die Straße gehen. Aber was ist die Ausrede dafür, dass sich die türkische Opposition in Deutschland nicht wirklich auf der Straße bemerkbar macht?

Am Mittwochnachmittag versammelten sich ein paar Dutzend Menschen in Berlin am Kottbusser Tor. Über einen Lautsprecher, der immer wieder ausfiel, forderten sie die Freilassung von Ekrem İmamoğlu. Einige Teilnehmer konnten ihre Überraschung darüber, wie wenige Menschen gekommen waren, nicht verbergen. Wenige Stunden später fand eine weitere Demonstration am Brandenburger Tor statt, wo sich nur einige Hundert Menschen versammelten. Es gab ein paar Reden von Politikern, Slogans, die Erdoğans Rücktritt forderten. Die Gruppe zog eine kleine Runde über den Platz mit türkischen Flaggen. Aber da geht noch mehr.

Sollten diese Proteste wachsen, könnte das Druck auf Deutschland und andere europäische Staaten ausüben, Erdoğans Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Und nur durch eine geeinte Bewegung kann die Demokratie in der Türkei eine letzte Chance haben. Denn das Hoffen auf die nächsten Wahlen, das sehen wir nun, ist vergeblich.