Fehler bei Dienstleister : Kartenzahlung bundesweit gestört

Seit Donnerstagmorgen funktioniert Kartenzahlung bundesweit nur eingeschränkt. Grund ist eine Störung. Bislang wird ein Hackerangriff ausgeschlossen.

Berlin afp | Zahlung per Karte nicht möglich: In vielen Geschäften konnten Kundinnen und Kunden am Donnerstag ihre Debit- oder Kreditkarte nicht nutzen, auch viele Girokarten funktionierten nicht. Die Deutsche Kreditwirtschaft teilte mit, Auslöser der Probleme sei eine Störung bei einem Dienstleister, der für viele Banken und Sparkassen die Kartenzahlung abwickelt. Eine Cyberattacke oder ein Hackerangriff könnten nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

Betroffen von der Störung waren alle Banken und Sparkassen, die den Dienstleister für die Kartenzahlung nutzen. Auch bei Bargeldabhebungen mit Kredit- oder Debitkarte könne es vereinzelt zu Einschränkungen kommen, so die Kreditwirtschaft. Bargeldabhebungen mit der Girocard an Geldautomaten der Banken und Sparkassen seien weiterhin möglich.

Die Störung begann am frühen Morgen. „Wir analysieren gemeinsam mit Zahlungssystembetreibern und Anbietern den weiteren Sachverhalt“, erklärte die Kreditwirtschaft. Sie setze sich „mit Nachdruck für eine zeitnahe Behebung des Fehlers durch den betroffenen Dienstleister ein“.