Falk Richter über queeres Empowerment: „Fuck you! Ich mache, was ich will“

Der Mann

Geboren 1969 in Hamburg. Aufgewachsen in einer bürgerlichen Kaufmannsfamilie in Buchholz in der Nordheide, Niedersachsen. Mit 18 nach Hamburg, dort an der Hochschule für Musik und Theater Regie studiert. Heute lebt und arbeitet er in Berlin.

Der Theatermacher

Richter macht seit 30 Jahren Theater, u. a. an der Schaubühne in Berlin, am Nationaltheater Oslo, beim Festival d’Avignon. Dafür ist er mehrfach ausgezeichnet worden, 2018 als Regisseur des Jahres. Kürzlich ist er wieder zum Theatertreffen eingeladen worden.