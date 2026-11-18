E ine Influencerin mit eigener Modelinie, eine Sportlerin mit späterer Karriere als Filmstar, dazu Autorin von Ratgeber-Büchern und Varieté-Star – das Leben der 1886 geborenen Australierin Annette Kellerman enthält viele Stationen, die heute Teil des Promi-Daseins sind.

Dabei sollte die Frau, die maßgeblich dazu beitrug, dass Frauen die damals als angemessen geltende Schwimmkleidung, also Kleider und Pumphosen aus schwerem Material, gegen Badeanzüge eintauschten, eigentlich Pianistin werden. Die elterliche Musikschule war sehr erfolgreich, aber Annette hasste das ständige Üben. Sie wollte lieber Tänzerin werden, doch durch eine Rachitis-Erkrankung musste sie schwere Beinschienen tragen. Ärzte empfahlen schließlich Schwimmunterricht.

Dort, wo heute die Oper von Sydney steht, lernte Annette in einem flotierenden, mit Holzlatten vom Hafengelände abgetrennten Becken das Schwimmen. Begeistert war die Siebenjährige von der Idee jedoch nicht, sie hatte große Angst vor der Tiefe und erinnerte sich in ihren unveröffentlichten Memoiren, dass man sie schreiend ins Wasser tragen musste.

Nachdem sie schwimmen gelernt hatte, machte ihr der Sport immer mehr Spaß, als Teenagerin trainierte sie schließlich in einem Bad, das auch vom zweimaligen Schwimm-Olympiasieger Freddie Lane frequentiert wurde. 1901 wollte sie zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnehmen, ihre Mutter hielt das jedoch für ein unschickliches Vorhaben. Freddie Lane überzeugte Annettes Eltern jedoch, indem er auf ihre bemerkenswerte Kondition und Ausdauer hinwies.

Die australische Meerjungfrau

Prompt gewann sie ihr erstes Rennen über 45 Yard, rund 41 Meter, und startete im Dezember 1901 bei einem Schwimmfest. Wieder gewann sie, allerdings waren es Fotos ihrer gewagten Sprünge vom 15-Meter-Brett, die sie zum ersten Mal in die Presse brachten. Dass sie dabei einen ärmellosen, nur bis zu den Knien reichenden Badeanzug trug, machte sie für die Fotografen sicher noch interessanter.

1902 wurde sie zweifache Meisterin von New South Wales. Nach einem Auftritt im Melbourner Aquarium, wo sie zur Begeisterung des Publikums mit Fischen schwamm und Kunststücke zeigte, trat sie unter dem Beinamen „Australian Mermaid“ auf. Die Presse berichtete ausführlich über ihre Shows, aber auch über ihre Erfolge als Langstreckenschwimmerin, die sich bald bis nach Europa herumsprachen.

1905 reisten Annette und ihr Vater nach Großbritannien, wo sie mehr als 20 Kilometer in der Themse schwamm. Die Strecke war natürlich nicht abgesperrt, die australische Meerjungfrau musste sich zwischen Schiffen und Dampfern ihren Weg durch den stark verschmutzten Fluss suchen.

Die britischen Zeitungen reagierten begeistert, ein Boulevardblatt nahm sie unter Vertrag. Auch auf den europäischen Varietébühnen wurde Kellerman zum Publikumsmagneten: In riesigen Wassertanks zeigte sie eine Mischung aus Schwimmen, Ballett und spektakulären Sprüngen, die ihr hohe Gagen einbrachte.

Mode- und Filmstar

Dass sie mehrmals daran scheiterte, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, schadete ihrer Popularität nicht. Vielmehr wurde sie auch in den USA zum Star, wozu sicher auch ihre unter dem eigenen Namen vermarktete moderne Badekleidung beitrug. Und ihr Talent zur Selbstvermarktung: Sie erzählte zwar gern, dass sie 1907 an einem Bostoner Strand wegen ihres engen Badeanzugs verhaftet worden sei, aber in zeitgenössischen Presseberichten und Polizeiakten ist darüber nichts zu finden – im Gegensatz zu ihren Verhaftungen wegen zu schnellen Fahrens.

Ab 1909 wurde Annette Kellerman zusätzlich zum Filmstar. Von „Neptune’s daughter“ (1914) sind nur noch Ausschnitte erhalten, „A daughter of the gods“ (1916) gilt als verschollen. In beiden Filmen trat sie nackt auf und zeigte gefährliche Stunts. Wenn sie nicht gerade filmte, veröffentlichte sie Schwimm- und Beauty-Ratgeber. 1924 spielte sie zum letzten Mal in einem Film namens „Venus of the South Seas“.

Von der Verfilmung ihres Lebens mit Esther Williams in der Hauptrolle zeigte sie sich jedoch enttäuscht, obwohl sie die Produktion beraten hatte. 1956 kehrte sie mit ihrem Ehemann James Sullivan nach Australien zurück, wo sie 1975 im Alter von 89 Jahren verstarb.