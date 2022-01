Erdoğan-Vertrauter in Frankfurt : Der „Treter von Soma“

Yusuf Yerkel wird von der Türkei nach Frankfurt am Main entsandt. Dort formatiert sich ein demokratisches Bündnis gegen seine Ernennung.

BERLIN taz | Yusuf Yerkel soll neuer Handelsattaché am türkischen Konsulat in Frankfurt am Main werden, eine Personalie, die normalerweise kaum Erwähnung finden dürfte. Doch Yerkel ist ein Sonderfall. Er wurde berühmt-berüchtigt durch einen Moment besonderer Brutalität und Arroganz in seiner damals noch kurzen politischen Geschichte.

Am 13. Mai 2014 ereignete sich in der Türkei eines der schwersten Bergwerksunglücke der jüngeren Geschichte. In Soma, einem kleinen Ort in der Westtürkei, starben 301 Bergleute bei einem Grubenunglück, dass durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen verursacht wurde. Die Grube war kurz zuvor privatisiert worden und die neuen Besitzer setzten Profit vor Sicherheit. Die Empörung im Land war so groß, dass der damalige Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan sich genötigt sah, eine Woche später den Ort zu besuchen.

Wegen seiner Privatisierungspolitik wurde er dort von protestierenden Bergleuten und Angehörigen der getöteten Bergleute begrüßt. Erdoğan war sauer. Als seine Kolonne wegen der Proteste anhalten musste, sprang ein junger Mann aus seiner Entourage aus dem Auto und trat immer wieder auf einen Bergarbeiter ein, den Polizisten zuvor bereits auf den Boden gerissen hatten. Die Fotos davon gingen um die Welt, der Mann war der damals 33-jährige Yusuf Yerkel.

Zwei Jahre zuvor war Yerkel zum jüngsten Mitglied in Erdoğans so genanntem A-Team berufen worden, das wichtigste Beratungsgremium in seinem unmittelbaren Umfeld. ­Yerkel hatte erst gerade ein Politikstudium abgeschlossen, aber er war für den türkischen Präsidenten offenbar ein besonders vorzeigbares Exemplar der „religiösen Jugend“, deren Erziehung sein erklärtes Ziel war.

Yerkel nie für Gewaltexzess belangt

Yerkels Vater ist ein langjähriger Bekannter Erdoğans aus dessen Zeit als Oberbürgermeister in Istanbul und Sohn Yusuf absolvierte durchgängig religiöse Schulen und die reli­giöse Fatih-Universität. Sein Auftritt in Soma, wenige Tage nach dem mutwillig in Kauf genommenen Bergwerksunglück mit so vielen Toten, sorgte für enorme Empörung im Land. Erdoğan musste ihn aus der ersten Reihe zurückziehen, ließ ihn aber offenbar nicht fallen. Er wurde für seinen Gewaltexzess nie belangt, sondern verschwand in einem Ministerium.

Jetzt soll er zurück in ein wichtiges öffentliches Amt. Vor drei Monaten entschied das Handelsministerium, ihn als Handelsattaché ans Konsulat nach Frankfurt zu schicken. Anscheinend wurde der Posten für ihn gezielt freigemacht. Nachdem seine Ernennung publik geworden war, formierte sich in Hessen ein breites demokratisches Bündnis, um zu verhindern, dass der „Treter von Soma“ von der Bundesregierung akkreditiert wird.

Während in Soma weiter für einen Hungerlohn unter Tage geschuftet wird, soll Yusuf ­Yerkel in Frankfurt 6.000 Euro plus Zulagen bekommen, so viel wie ein Bergarbeiter kaum in einem Jahr verdient. Eine Stellungnahme des von Annalena Baerbock geführten Außenministeriums steht noch aus.