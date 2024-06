Elf Argumente für und gegen das DFB-Team : Helden oder Flaschen?

Nach dem 1:1 gegen die Schweiz herrscht Ratlosigkeit um das DFB-Team. Sind die Deutschen am Ende doch nicht so gut? Oder war alles halb so schlimm?

11 Gründe, warum die DFB Elf gar nicht mal so schlecht ist

1 Der Torwart: Manuel Neuer scheint’s ja doch noch zu können. Den Schuss von Granit Xhaka hätte nicht jeder gehalten.

2 Sie wurde so oft wiederholt und eingebimst, dass mittlerweile alle Spieler an die Sommermärchen-2.0-Erzählung glauben.

3 Die Hierarchie im Team stimmt. Stinkstiefel gibt’s nicht, und alle mögen sich irgendwie.

4 Mieses Spiel gegen die Schweiz? 16 Torschüsse hatten die Deutschen, die Schweizer nur vier. Also bitte!

5 Die deutschen Fans rufen „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ – und so folgsam, wie die Spieler sind, machen die das glatt.

6 Es gibt einen Plan B. Die Auswechslungen bringen frischen Wind und von Maximilian Beier werden wir noch viel sprechen.

7 Die Tore verteilen sich bei der DFB-Elf auf viele Schultern. Sechs DFB-Kicker haben schon getroffen.

8 Coach Nagelsmann ist der Ehrgeiz in Person, und so wird er seinen Kader zum Äußersten treiben.

9 Sie haben Robert Andrich, den (noch) verhinderten Weitschuss-Gott.

10 Der Kroos Toni soll doch einen schönen Abschied bekommen, so mit allem Pipapo und Pott.

11 Mittelstürmer und Turnier-Joker Niclas Füllkrug. Er hat gegen die Schweiz zum zweiten Mal gezeigt: man wechsle ihn ein und wenig später fällt das Tor.

11 Gründe, warum die DFB-Elf nicht Europameister wird

1 Der Torwart: Wo sind die Traumpässe von Manuel Neuer?

2 Die Innenverteidigung. Und schon ist die Mats-Hummels-Debatte da – oje!

3 Dieser Kimmich – unsichere Zukunft, viel diskutierte Vergangenheit und eine Gegenwart, in der er regelmäßig vergisst, welche Position er eigentlich bekleidet.

4 Wenn das Mittelfeld Druck bekommt, fehlt der schlüssige Plan B.

5 Florian Wirtz, für den doch die Rolle des EM-Stars reserviert war, fühlt sich auf der rechten Seite immer noch nicht so recht wohl.

6 Die deutschen Fans – waren lange Zeit gegen die Schweizer chancenlos.

7 Flanke, Kopfballtor durch Füllkrug – bisschen wenig, oder?

8 Toni Kroos kann es dann doch nicht ganz alleine richten.

9 Fehlende Resilienz: Kaum gerät die DFB-Elf in den Rückstand, schon wird sie nervös und es fehlt an Selbstvertrauen.

10 Ein Team, dessen Fans freiwillig „Check 24“-Leibchen tragen, sollte unbedingt früh ausscheiden.

11 Die Schönfärber sind schon wieder unterwegs. Jetzt heißt es, so ein spätes 1:1 sei besser als ein 4:0. Von wegen!