EU-Kommissionspräsidentin auf Lampedusa : Von der Leyen am Hafen eingetroffen

Zusammen mit Italiens Regierungschefin Meloni macht sie sich ein Bild von der Lage auf der Mittelmeerinsel. Immer mehr Migranten kommen auf dieser an.

LAMPEDUSA dpa/afp | EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni haben auf Lampedusa die für Migranten-Ankünfte vorgesehene Mole am Hafen der Insel besucht. Die beiden Politikerinnen standen am Sonntagvormittag umringt von Journalisten am Wasser und besichtigten den Ort, wie auf Bildern des Fernsehsenders RaiNews24 zu sehen war. An der Mole sind seit Wochenbeginn zahlreiche Bootsmigranten angekommen – auf dem Wasser schwimmen noch immer zurückgelassene Metallboote, auf denen die Menschen üblicherweise die Überfahrt nach Europa wagen.

Auf der kleinen Insel zwischen Sizilien und Nordafrika waren in den vergangenen Tagen Tausende Migranten angekommen. Wegen der Nähe zur tunesischen Küstenstadt Sfax gehört Lampedusa seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa. Das Flüchtlingscamp war zeitweise mit 6.800 Menschen maßlos überfüllt. Mittlerweile wurden sehr viele Menschen von Lampedusa nach Sizilien oder in Unterkünfte auf dem Festland gebracht – trotzdem ist das Lager noch immer überlastet. Am Mittwoch wurde der Notstand ausgerufen.

In der vergangenen Woche waren tausende Migranten auf der Insel angekommen, was die Debatte um die Aufteilung der Verantwortung innerhalb der EU erneut angefacht hat. Von der Leyen und Meloni wollen noch am Vormittag eine gemeinsame Pressekonferenz auf der Mittelmeerinsel abhalten.

Nach Angaben des italienischen Roten Kreuzes befanden sich am Sonntagmorgen 1.500 Menschen in dem für 400 Personen ausgelegten Aufnahmezentrum der Insel. Dem Roten Kreuz zufolge sind für den weiteren Verlauf des Tages Transfers nach Sizilien und auf das italienische Festland vorgesehen.

Zwischen Montag und Mittwoch waren etwa 8.500 Menschen in 199 Booten in Lampedusa gelandet. Die Zahl übersteigt die Einwohnerzahl Insel deutlich.

Meloni hatte die EU am Freitag zu raschem Handeln aufgefordert. Die Lage in Italien wegen des Flüchtlingszuzugs sei „unerträglich“, sagte die ultrarechte Regierungschefin.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte Italien nach einem Telefonat mit den Ressortchefs Italiens, Spaniens, Frankreichs und der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson Solidarität in der Flüchtlingskrise versprochen.