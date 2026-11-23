Als Thomas Heise am 29. Mai 2024 starb, arbeitete er an einem Dokumentarfilm, der in vielerlei Hinsicht die Denkrichtung seines nunmehr letzten eigenen Films „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ (2019) fortsetzt. Drehte sich „Heimat…“ um die Verwebungen von Heises Familiengeschichte und deutscher Geschichte, nahm das neue Projekt seine Wohnung in der Schönhauser Allee zum Ausgangspunkt für einen Film, der Heises Biografie vom angehenden Filmemacher in der DDR bis an die Gegenwart heran nachzeichnet.

Bevor Heise starb, bat er seinen langjährigen Wegbegleiter Peter Badel und den Produzenten Heino Deckert, den Film fertigzustellen. Badel gewann Chris Wright, der Heises letzten Film montiert hatte, als Koregisseur, um das Projekt in einen Film zu verwandeln. „Übergang – ein Film für Thomas Heise“, der im August auf dem Filmfestival in Locarno Weltpremiere feierte, im Anschluss auf diversen Dokumentarfilmfestivals Preise gewann und nun in die Kinos kommt, ist der Film, den Badel und Wright aus diesem Projekt gemacht haben.

„Gelebte Geschichte, die etwas über Gesellschaften erzählt“, fasst Wright im Presseheft die Grundidee des Films zusammen. Er beginnt mit zwei Silvesterszenen. Die erste 2023/24 zeigt Menschen rund um die Schönhauser Straße, Feuerwerk, Partystimmung, Herumgestehe auf dem U-Bahnhof. Die zweite zeigt eine Straßenbahnfahrt. Auf der Tonspur werden Auszüge aus der Akte eingesprochen, die die Stasi über Heise schon während seines Studiums an der HFF in Babelsberg angelegt hat.

Der Film „Übergang“. Regie: Peter Badel und Chris Wright. Deutschland 2026, 120 Min.

Zwischen diesen beiden Silvesterszenen ist Heise, einer der wichtigsten Dokumentarfilmer des zeitgenössischen Dokumentarfilms in Deutschland, gestorben. Die Kombination aus Stasi-Akte und Straßenbahnaufnahmen ist orientiert an der Art, wie Heise selbst in „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ Momente aus seiner Familiengeschichte mit gegenwärtigem Alltag verknüpfte und sie so an die Gegenwart heranrückte. Historische Ereignisse waren bei Heise, zeitlich zurückliegend, aber mitnichten vergangen.

Leben in und unter den Bedingungen der DDR

Aber „Übergang“ ist kein Film von Heise, sondern von Badel und Wright. Badel studierte nahezu zeitgleich mit Heise an der HFF in Babelsberg Kamera. Seitdem verband die beiden eine Bekanntschaft. Chris Wright wiederum wählte Heise als Betreuer seines Abschlussfilms an der Filmuniversität Babelsberg.

„Übergang“ schlägt denn auch früh andere Töne an als in einem Film von Thomas Heise: Die Regisseure lassen ihn auf der Tonspur nach Worten für einen Schulaufsatz ringen, gehen eher in Stationen als in Denkbewegungen durch seine Biografie. All das ist aber keine Schwäche des Films, der eben „ein Film für Thomas Heise“ ist. Hommage und biografische Reflexion sind in „Übergang“ untrennbar verbunden.

Knapp die Hälfte des Films widmet sich Heises Leben in und unter den Bedingungen der DDR: Sein abgebrochenes Filmstudium, mit dem er einem Hinauswurf zuvorkam, die Zeit bei der Staatlichen Filmdokumentation, die in der Gegenwart der DDR Filme für den Schrank drehte, die erst in der Zukunft ihr Leben entfalten sollten, und seine Bekanntschaft mit Heiner Müller. Dann Heise als Regisseur von „Stau – Jetzt geht’s los“, der im frisch wiedervereinten Deutschland Neonazis in Halle-Neustadt porträtierte und einen Skandal auslöste.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Trailer „Übergang“ Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heise als Lehrender in Karlsruhe und Wien, als politischer Filmemacher mit wachsendem Standing. Dazu kommen Aufnahmen einer sächsischen Polizei-Einheit am Rande einer Pegida-Demonstration. Vor allem aber und immer wieder Szenen voller Menschlichkeit, gedreht rund um die Schönhauser Allee. Straßenmusikanten, Obdachlose, Partyvolk in kurzen, flüchtigen, aber teils doch berührenden Begegnungen.

Das Filmprojekt eines toten Wegbegleiters zu Ende zu führen, ist keine einfache Aufgabe. Peter Badel und Chris Wright finden in „Übergang“ die Balance zwischen Heises Arbeitsweise und eigenen Akzenten. Unwahrscheinlich, dass „Übergang“ der Film ist, den Heise bis zu seinem Tod im Kopf hatte. Aber genau das macht die Stärke des Films aus.