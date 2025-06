Die Wahrheit„Ich würde jetzt gern Minigolf spielen“

taz: Herr Messias, wie geht es Ihnen heute?

Messias: Ach, nennen Sie mich doch einfach Jesus, das machen alle.

Also gut, Jesus …

Halt, halt, halt … Ganz so vertraulich wollen wir dann ja doch nicht werden!

Verzeihung.

Verzeihung ist mein zweiter Vorname. Weiter im Text.

Wir dachten, Ihr zweiter Vorname sei Ameise.

Woher verdammt noch mal wissen Sie das?! Das habe ich noch nie jemandem erzählt!

Hat ein Vögelchen geflüstert.

Dieses Vögelchen kann sich gleich mal gehackt legen …

Na, Sie sind ja übel drauf.

Wissen Sie, was ich jetzt am liebsten tun würde?

Einen Stock suchen oder einen Roboter bauen?

Was ganz anderes: Ich würde jetzt gern Minigolf spielen.

Wo?

Egal.

Wissen Sie, was wir jetzt am liebsten tun würden?

Natürlich weiß ich das, aber ich kann jetzt kein Pony aus dem Hut zaubern. Schon gar nicht auf diesem speziellen Waldweg mit dem Teich an der Seite.

Können Sie denn überhaupt zaubern?

Ein bisschen schon.

Cool!

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Bei Katzen gestreift, bei Pferden egal und bei Wänden Altrosa mit etwas Goldglitzer.

Und Ihr Lieblingsmaterial?

Watte und Beton.

Da liegen wir ja voll auf einer Wellenlänge.

Haben Sie jemals davon geträumt, mit einer großen Flasche Mineralwasser ins Weltall zu reisen?

Nein. Sie haben ja seltsame Fantasien.

Herrjeh, wir dachten, wenigstens Sie könnten uns verstehen.

Tu ich doch.

Anderes Thema: Wie stehen Sie zu Kuckucksuhren?

Mit der Frage haben Sie mich jetzt aber kalt erwischt! Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich mir Tag und Nacht den Kopf zerbreche. Ich habe nämlich eine eigene Kuckucksuhr, die macht aber nie, was ich will. Sie zeigt weder die richtige Zeit an, noch kuckuckt sie. Ich glaube, sie ist in der Tiefe ihres Uhrwerks hinterlistig. Dabei ist sie so hübsch, ich kann gar nicht aufhören, hinzustarren. Das Pendel pendelt immerhin hin und her. Aber sie macht mir Angst. Sie wirkt so unzerstörbar, als würde sie die Welt besitzen. Sie hat etwas von Doktor Mabuse und Fantomas zugleich. Und sie starrt mich an.

Vorhin haben Sie aber gesagt, Sie würden die Uhr anstarren, und nicht umgekehrt.

Da fliegt gerade eine Wespe in Ihre Limonade.

Sie sind ja rachsüchtig.

Rachsucht ist mein dritter Vorname.

Haben Sie die Dinosaurier ausgerottet?

Nein, das war mein Vater, aber ich konnte die Viecher auch nicht leiden.

Warum haben Sie die Spinnen nicht gleich mit ausgerottet?

Bitte beim Thema bleiben!

Herr Messias, wir bedanken uns für das Gespräch.