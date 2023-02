Die Wahrheit : Grübel-Gang Amazon

Es muss verdammt noch mal einen Grund dafür geben, dass die Mutter aller Lieferdienste einem ständig eine ganz bestimmte Mail schickt.

Wir leben in Zeiten der Ungewissheit und des Zweifels. Was gibt uns überhaupt noch Halt, was lenkt uns in die richtigen Bahnen? Einige Monate ist es her, dass ich zum ersten Mal eine automatisch generierte E-Mail von Amazon erhielt, deren Betreffzeile mich stutzen ließ. Sie lautete: „Torsten Gaitzsch, fragen Sie sich manchmal, ob Ihre Rezensionen überhaupt bemerkt werden?“

Nein, das hatte ich mich noch nie gefragt, und so kurz, wie ich ob dieser Botschaft die Stirn runzelte, so rasch war die Mail gelöscht, und ich dachte nicht weiter über sie nach. Bis ich ein paar Wochen später eine zweite mit selbiger Betreffzeile erhielt: „Torsten Gaitzsch, fragen Sie sich manchmal, ob Ihre Rezensionen überhaupt bemerkt werden?“ Abermals schob ich die unerwünschte Elektropost in den Papierkorb, schwor mir, keinen weiteren Gedanken an diese Stichelei zu verschwenden. Ich trottete durch den Alltag, ein neues Jahr gab sich die Ehre, der Winter tat seine Pflicht.

Gestern dann, während ich arglos meinem unsinnigen Tagwerk nachging, traf es mich wie ein Blitz. Eine neue Mail. Absender: Amazon. Empfänger: ich. Betreff: „Torsten Gaitzsch, fragen Sie sich manchmal, ob Ihre Rezensionen überhaupt bemerkt werden?“ Ich erhob mich von meinem Stuhl, auf dem ich vor meinem Rechner gesessen hatte. Ich klappte das Notebook zu. Zog mir den Mantel über. Ging nach draußen. Suchte die nächste Bar auf, betrat sie.

In diese stickige Sperrstundenverweigerungskaschemme hatte ich mich noch nie verirrt. Ich setzte mich an die Theke. Meine Augen bewältigten die Dunkeladaptation in diesem unwirtlichen Zwielicht nur mit Mühe, suchten das Kneipen­innere nach Lebenszeichen ab. Knapp zwei Meter weiter, am anderen Ende des Tresens, konnte ich einen gebrochen wirkenden Mann ausmachen, ein Häufchen Elend, eine verlorene Seele.

„Herrgott“, sprach ich ihn an, nachdem ich näher an ihn herangerückt war und in seine dick geränderten, toten Augen geblickt hatte, „Sie sehen ja so fertig aus, wie ich mich fühle! Und ich weiß nicht mal, wie ich mich fühle …“

Der Kerl schluchzte und senkte sein Haupt. „Wissen Sie“, flüsterte er ohne hörbare Emotion, „wissen Sie, was ich mich manchmal frage? Ich frage mich manchmal, ob meine Rezensio­nen überhaupt bemerkt werden.“ Langsam nickte ich ihm wissend zu und orderte zwei doppelte Whisky. Der Bar­keeper schmunzelte: „Bekäme ich jedes Mal einen Euro, wenn ich jemanden höre, wie er sich diese Frage stellt …“

Deutsche Medien haben es längst als Volkskrankheit identifiziert: „Gefährliches Grübeln: So entkommen Sie Ihren Gedankenschleifen“ (Der Spiegel); „Psychologie: Gefangen in der Grübelschleife“ (FAZ); „Schluss mit Grübelei: Sieben Methoden, die beim Abschalten helfen“ (Die Zeit).

Und wer ist wieder einmal schuld an allem? Jeff Bezos.

Die Wahrheit auf taz.de