Coronazahlen vom 29. November 2022 : Rückgang bei Zahl der Corona-Toten

Extreme Sterbezahlen an Weihnachten sind nicht in Sicht, obwohl andere Indikatoren leicht steigen. Anders als in den Vorjahren sinkt aktuell die Zahl der Corona-Toten.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Dienstag zeigen einen leichten Wiederanstieg bei fast allen Indikatoren. Dafür ist die Zahl der Toten endlich mal deutlich gesunken. Details wieder im folgenden Thread.

Der Tageswert von 46.552 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert um 667 auf 24.662 steigen. Damit hat es seit fast einer Woche keinen deutlichen Rückgang mehr gegeben. Der Wiederanstieg ist bisher aber sehr gemächlich.

Der 7-Tage-Mittelwert der #Corona-Neuinfektionen liegt am Dienstag um 3,7 Prozent höher als vor einer Woche. Zuvor war er seit Mitte Oktober fast ausnahmslos gesunken.

Noch deutlicher ist der Wiederanstieg bei der #Hospitalisierungrate. Sie liegt am Dienstag um 12,3 Prozent höher als vor einer Woche. Die #Hospitalisierungrate zählt alle positiv Getesteten in Kliniken. Sie ist somit ein einigermaßen repräsentativer Indikator für das Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung.

Gestiegen ist auch die Zahl der #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen. Stand Montag wurden dort 934 Menschen behandelt, 46 mehr als vor 2 Tagen und 1,6 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Auch diese Kurve lässt erkennen, dass wir trotz des Wiederanstiegs von dramatischen Werten wie bei der 4. Welle vor knapp einem Jahr noch weit entfernt sind.

Allerdings ist ein weiterer Anstieg absehbar. Der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen von #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen ist auf 111 gestiegen, das sind 12,8 Prozent mehr als vor einer Woche.

Erfreulicher ist die Entwicklung bei den Totenzahlen. Der Tageswert von 162 neu registrierten #Corona-Toten lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 120,7 fallen. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang November und 15,9 Prozent weniger als vor einer Woche. Besonders deutlich wird diese Entwicklung beim Vergleich mit den Vorjahren. Da stieg die Zahl der #Corona-Toten im November jeweils extrem. Diesmal fällt sie sogar.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 und mittlerweile auch auf Mastodon die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.