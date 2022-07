Coronazahlen vom 29. Juli 2022 : Wieder mehr Corona-Tote

Bei den registrierten Infektionen gibt es weiterhin einen deutlichen Rückgang. Die Zahl der Corona-Toten aber steigt.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen von Freitag zeigen weiter einen deutlichen Rückgang bei den registrierten Infektionen. Auch die Zahl der In­ten­siv­pa­ti­en­t:in­nen sinkt. Die Zahl der Corona-Toten aber steigt weiter. Details wieder im Thread.

Der Tageswert von 84.798 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert um 3.289 auf 78.312 sinken. Das ist der niedrigste Stand seit 23. Juni.

Der 7-Tage-Mittelwert liegt damit 18,1% niedriger als vor 1 Woche. Das ist der stärkste Rückgang seit Anfang Juni. Aber ist dieser Rückgang auch real?

Darauf deuten die Klinikzahlen hin. Auf den Intensivstationen werden am Freitag 1.492 #Covid19-Patient:innen behandelt, 57 weniger als am Vortag. Das ist der 3. Rückgang in Folge. Dennoch liegt dieser Wert noch 7% höher als vor 1 Woche. Der Trend ist also noch nicht stabil.

Der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen von #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen sinkt minimal auf 196. Im Wesentlichen bleibt er aber seit 5 Tagen stabil. Zuvor war er rund 6 Wochen kontinuierlich gestiegen.

Die #Hospitalisierungsrate sinkt laut Berechnung des #RKI am Freitag von 7,67 auf 7,43. Damit liegt sie erstmals seit 1 Monat wieder niedriger als eine Woche zuvor. Da diese Rate als Stichprobe für die Gesamtbevölkerung gesehen werden kann, ist das sehr positiv.

Insgesamt bleibt die Zahl der #Corona-positiven Pa­ti­en­t:in­nen bei den Neuuaufnahmen in Krankenhäusern jedoch hoch. Inklusive erwartbarter Nachmeldungen dürfte die #Hospitalisierungsrate weiter bei etwa 12 liegen.

Erschreckend hoch ist der Tageswert von 153 weiteren #Corona-Toten. Der 7-Tage-Mittelwert steigt hier auf 113,4, so hoch wie seit 2 Monaten nicht mehr.

Seit Wochen werden recht stabil rund 12 #Corona-Tote je 10.000 registrierten Infektionen beobachtet. Erweist sich der Infektionsrückgang als real, müsste auch die Zahl der Toten bald wieder sinken.

Im Jahresvergleich aber wird deutlich, dass in diesem Jahr wegen der Sommerwelle deutlich mehr #Corona-Tote registriert werden als in den ersten beiden Pandemiesommern.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.