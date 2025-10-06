piwik no script img
  • Startseite
  • Nord

  • Bürgermeisterkandidat Jonas Kähler: Mit 30 Chef im Schleswiger Rathaus?

Bürgermeisterkandidat Jonas KählerMit 30 Chef im Schleswiger Rathaus?

Der Ex-Grüne Jonas Kähler tritt parteilos bei der Bürgermeisterstichwahl in Schleswig am 12. Oktober an. Sein Konkurrent ist mehr als doppelt so alt.

Ein junger Mann mit Brille und Bart lächelt in die Kamera vor einem beigen Hintergrund.
„Junger Mann mit Ambitionen“: Schleswigs 30-jähriger Bürgermeisterkandidat Jonas Kähler Foto: privat
Esther Geisslinger

Von

Esther Geisslinger

Rendsburg taz | Mit 14 Jahren besuchte Jonas Kähler den damaligen Bürgermeister seiner Heimatstadt Schleswig – er hatte Fragen. Heute will er selbst den Chefposten im Rathaus übernehmen. Die erste Hürde hat der 30-Jährige bereits geschafft: Am 12. Oktober geht es in die Stichwahl, gegen den mehr als doppelt so alten ehemaligen Leiter der örtlichen Stadtwerke Wolfgang Schoofs. Gewinnt der Konkurrent, wäre er künftig Kählers Vorgesetzter. Denn der Verwaltungsfachmann arbeitet als Stadtplaner in der Verwaltung.

In Schleswig, der 26.000-Personen-Stadt am Ostseefjord Schlei, hängt sein Bild zurzeit an vielen Straßen: Ein junger Mann mit kurzem Haar, Brille und Bart, der verschmitzt in die Kamera lächelt. Jonas Kähler hat Visionen und steht dazu: Schleswig soll bis 2035 klimaneutral werden, zehn Jahre früher als der Bund, gleichzeitig wohlhabender, mit mehr Arbeitsplätzen und größerer Bevölkerung.

„Schleswig kann mehr“, lautet der Slogan des zweifachen Vaters, der vor seinem jetzigen Posten in Schleswig im Kieler Innenministerium in verschiedenen Abteilungen arbeitete. Den Aufschwung in der struktur- und wirtschaftsschwachen Stadt will er unter anderem durch den Überschuss an erneuerbarer Energie schaffen und dabei möglichst viele kleine Unternehmen in die Stadt holen.

Als Jugendlicher hat Kähler sich in der Grünen Jugend engagiert – „Das war einfach die coolste Partei damals, mit Leuten wie Robert Habeck und Konstantin von Notz“ – nun tritt er als unabhängiger Kandidat an. „Mir war wichtig, zu zeigen, dass ich parteiübergreifend arbeiten möchte“, sagt er. Für den Wahlkampf sicherte er sich die Unterstützung der Grünen und einer lokalen Wählergruppe.

Keine Wahlempfehlungen von SPD und CDU

Insgesamt traten vier Kandidaten im ersten Durchgang an, darunter der jetzige Amtsinhaber (SPD) und ein Bundespolizist, der für die CDU antrat. Beide scheiterten deutlich. Beide Parteien geben keine Empfehlung ab, welchen der beiden verbliebenen Kandidaten sie lieber auf dem Bürgermeistersessel sehen würden: Schoofs oder Kähler? Beiden fehle ein soziales Profil, sagte SPD-Vertreterin Birte Pauls. Das trifft Kähler ein wenig: Er meint, auch zu Fragen wie bezahlbarem Wohnen oder Kita viele Vorschläge vorgelegt zu haben.

Zu seinem Konkurrenten will er sich nicht äußern, sagt nur: „Die Bür­ge­r:in­nen haben die Wahl.“ Auch Wolfgang Schoofs tritt als unabhängiger Bewerber an, wie Kähler arbeitet er in kommunalen Betrieben, beide haben Kinder. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten. Schoofs ist 66 und stammt vom Niederrhein. In seine Zeit als Stadtwerke-Chef fiel einer der größten Umweltskandale der Stadtgeschichte: 2018 tauchten Plastikteilchen in der Schlei auf. Später wurde bekannt, dass Tonnen des Materials aus der Kläranlage ins Gewässer entlassen wurde. Auch gegen Schoofs wurde ermittelt, zu einer Anklage kam es aber nicht.

Im ersten Wahlgang erreichte Schoofs die meisten Stimmen. Nun könnte er auch die Stimmen derjenigen Schles­wi­ge­r:in­nen sammeln, die sich einen 30-Jährigen nicht als Bürgermeister vorstellen wollen. Und dann? Jonas Kähler zuckt die Schultern: „Ich trete an, um zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, mache ich trotzdem weiter und versuche in der Rolle als Stadtplaner, Dinge voranzubringen.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schleswig-Holstein #Grüne Schleswig-Holstein #Kommunalwahlen Schleswig-Holstein #Bürgermeisterwahl #Grüne Jugend
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Gruppe Menschen, manche mit weißen T-Shirt auf denen "Axel Strasser" gedruckt ist, stehen zusammen und recken jubilierend die Arme in die Höhe. Zentral in der Mitte steht der parteilose Bürgermeisterkandidat Axel Strasser, der mit 32,4 Prozent in die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Wilko Möller (30,2) eingezogen ist.
Bürgermeisterwahlen in Brandenburg Einzelbewerber setzen sich durch
29 Bürgermeisterämter wurden in Brandenburg neu vergeben. Die AfD schnitt schlechter ab als erwartet, Gewinner waren vor allem jene ohne Parteizugehörigkeit.
Von Amelie Sittenauer
Die Innenstadt von Bad Freienwalde, fünf Tage vor der Bürgermeister*innenwahl, 2025,
Bürgermeisterwahl in Bad Freienwalde Eine Stadt ringt mit sich selbst
Nicht erst, seit rechtsextreme Schläger ein Straßenfest der Vielfalt überfielen, ist die Stadtgesellschaft polarisiert. Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl.
Von Amelie Sittenauer
Wangerooge aus der Vogelperspektive
Bürgermeisterwahl in Wangerooge Eine Frage der Nähe
Wangerooge braucht einen Bürgermeister. Dafür haben auf der Nordseeinsel CDU, SPD und Grüne gemeinsam eine Annonce aufgegeben. Am 17. August wird gewählt.
Von Ilka Kreutzträger
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
2
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
3
Kopftuch-Phobie in Hannover Die gefühlte Diskriminierung der Klara P.
4
Drohnenalarm am Münchner Flughafen Ein Armutszeugnis für die CSU
5
Vorschlag zum Nahostkonflikt Für ein freies Palästina
6
Reformpläne der Bundesregierung Von Friedrich dem Großen zu Friedrich dem Verzagten